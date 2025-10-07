JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 146 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Bleibt der große Knall aus?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 106,1 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +7,31 %/+38,65 % bedeutet.