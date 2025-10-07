    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 146 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt Kursziel für Scout24 auf 146 Euro an.
    • Einstufung bleibt "Overweight", Zukauf skeptisch bewertet.
    • Negative Kursreaktion übertrieben, Kaufgelegenheit für Anleger.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 142 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Auch er stehe dem jüngsten Zukauf des Immobilienportalbetreibers in Spanien skeptisch gegenüber, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die massiv negative Kursreaktion darauf übertrieben und biete Anlegern nun eine Kaufgelegenheit./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,12 % und einem Kurs von 106,1 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..

    Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 131,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 113,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von +7,31 %/+38,65 % bedeutet.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
