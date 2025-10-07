    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Pharma unter Druck

    1501 Aufrufe 1501 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schlankheitskur bei Novo Nordisk: Der Jobabbau trifft die US-Produktion hart

    Novo Nordisk baut in den USA Stellen ab, obwohl das Werk erweitert wird. Der Konzern will Kosten senken und effizienter werden. Anleger reagieren positiv.

    Für Sie zusammengefasst
    • Novo Nordisk entlässt Mitarbeiter trotz Werkserweiterung.
    • Kostenreduktion und Effizienzsteigerung im Fokus.
    • Aktienkurs steigt, Unsicherheit für betroffene Angestellte.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Pharma unter Druck - Schlankheitskur bei Novo Nordisk: Der Jobabbau trifft die US-Produktion hart
    Foto: Blondet Eliot/ABACA - abaca

    Novo Nordisk hat in seinem größten US-Werk im Bundesstaat North Carolina Dutzende Mitarbeiter entlassen. Das berichtete Reuters nach einer Auswertung von LinkedIn-Beiträgen betroffener Angestellter. Die Stellenstreichungen betreffen Beschäftigte in der Qualitätskontrolle, in der Fertigung und im Management. Das Werk Clayton produziert den Wirkstoff Semaglutid, der in den Erfolgsmedikamenten Wegovy und Ozempic eingesetzt wird.

    Die Entlassungen sind Teil eines weltweiten Stellenabbaus von rund 9.000 Arbeitsplätzen, den der neue Vorstandschef Mike Doustdar im September angekündigt hatte. Sie zeigen, dass die Restrukturierung auch in der Produktion greift – und das ausgerechnet im wichtigsten Absatzmarkt der Abnehm- und Diabetesmedikamente.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    794,61€
    Basispreis
    4,95
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    906,62€
    Basispreis
    5,18
    Ask
    × 13,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Druck durch Konkurrenz und Kostenziele

    Novo Nordisk will mit dem Umbau Kosten senken und sich schlanker aufstellen. Der Konzern war während des Wegovy-Booms stark gewachsen, verlor zuletzt jedoch an Dynamik, während Konkurrent Eli Lilly Marktanteile gewann. 2023 war Novo noch das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas, bevor der Aktienkurs nachließ. Nun versucht das Management, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

    Ein Sprecher von Novo Nordisk wollte gegenüber Reuters keine weiteren Details nennen. "Dieser Prozess braucht Zeit, und unsere höchste Priorität gilt der Unterstützung unserer Mitarbeiter", erklärte das Unternehmen.

    Widerspruch zur US-Industriepolitik

    Die Kürzungen stehen im Gegensatz zu Forderungen der US-Regierung, die unter Präsident Donald Trump auf mehr inländische Arzneimittelproduktion und neue Jobs drängt. Novo Nordisk investiert gleichzeitig massiv in die US-Fertigung: Eine Erweiterung des Werks Clayton im Umfang von rund 4,1 Milliarden US-Dollar soll langfristig 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das Werk beschäftigt derzeit etwa 2.500 Menschen und ist zentral für die Herstellung, Abfüllung und Verpackung von Wegovy und Ozempic. Es soll künftig auch die Produktion der geplanten Tablettenform von Wegovy übernehmen.

    Aktienkurs legt zu – Unsicherheit für Mitarbeiter

    An den Märkten kamen die globalen Kürzungen gut an: Die Aktie von Novo Nordisk legte nach Bekanntgabe der Sparpläne zu. In Dänemark sollen rund 5.000 Stellen entfallen. Wie viele Mitarbeiter in North Carolina betroffen sind, blieb unklar. Laut Reuters haben 47 ehemalige Beschäftigte öffentlich erklärt, sie seien entlassen worden oder suchten neue Arbeit.

    Novo Nordisk

    +0,91 %
    +8,89 %
    +9,58 %
    -11,92 %
    -46,57 %
    +15,57 %
    +76,52 %
    +333,99 %
    +1.458,79 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F

    Fokus auf Effizienz nach Boomjahren

    Mit den aktuellen Maßnahmen signalisiert der dänische Konzern, dass er den Fokus von schnellem Wachstum auf Effizienz und Profitabilität verlagert. Novo Nordisk will damit die Basis für den nächsten Wachstumsschub legen – auch wenn der Sparkurs kurzfristig Arbeitsplätze kostet.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pharma unter Druck Schlankheitskur bei Novo Nordisk: Der Jobabbau trifft die US-Produktion hart Novo Nordisk baut in den USA Stellen ab, obwohl das Werk erweitert wird. Der Konzern will Kosten senken und effizienter werden. Anleger reagieren positiv.