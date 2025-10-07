TRATON - Aktie gerät unter Druck -4,69 % - 07.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die TRATON Aktie. Sie fällt um -4,69 % auf 26,63€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

TRATON SE ist ein führender Nutzfahrzeughersteller mit Marken wie MAN und Scania. Sie bieten Lkw und Busse an und sind global stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Daimler Truck und Volvo Group. TRATON punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die TRATON Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,53 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TRATON Aktie damit um +0,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TRATON +0,41 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,74 % geändert.

TRATON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,54 % 1 Monat -7,82 % 3 Monate -0,53 % 1 Jahr -3,24 %

Informationen zur TRATON Aktie

Es gibt 500 Mio. TRATON Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,35 Mrd.EUR wert.

TRATON Aktie jetzt kaufen?

Ob die TRATON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TRATON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.