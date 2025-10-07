    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries

    Besonders beachtet!

    Almonty Industries Aktie mit starker Tagesperformance - 07.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Almonty Industries Aktie bisher um +5,94 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Almonty Industries Aktie.

    Besonders beachtet! - Almonty Industries Aktie mit starker Tagesperformance - 07.10.2025
    Almonty Industries Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Die Almonty Industries Aktie notiert aktuell bei 6,0600 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,94 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3400  entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Almonty Industries in den letzten drei Monaten Verluste von -14,91 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +6,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Almonty Industries auf +308,66 %.

    Almonty Industries Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,93 %
    1 Monat +63,14 %
    3 Monate -14,91 %
    1 Jahr +330,86 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Almonty Industries Aktie, insbesondere um die Stabilität und mögliche zukünftige Bewegungen. Die Teilnehmer erwarten, dass die gestrigen Schlusskurse getestet werden und diskutieren die Möglichkeit einer Konsolidierung bei etwa 8 USD. Einige berichten von Gewinnmitnahmen, die als normal angesehen werden, während andere optimistisch bleiben und auf positive Nachrichten hoffen. Die technische Analyse spielt eine Rolle, wobei einige Nutzer einen seitwärts gerichteten Trend oder eine Konsolidierung vorhersagen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Almonty Industries eingestellt.

    Informationen zur Almonty Industries Aktie

    Es gibt 217 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. wert.

    Ob die Almonty Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Almonty Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Almonty Industries

    ISIN:CA0203987072WKN:A414Q8



