IBU-tec advanced materials - Aktie gerät unter Druck -9,52 % - 07.10.2025

Die IBU-tec advanced materials Aktie notiert aktuell bei 14,250€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -9,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,500 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

IBU-tec advanced materials bietet spezialisierte Materiallösungen und thermische Verfahrenstechnik, mit Fokus auf Batteriematerialien und Katalysatoren. Als Nischenanbieter konkurriert es mit Firmen wie BASF und Evonik, hebt sich jedoch durch kundenspezifische Lösungen und thermische Expertise ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von IBU-tec advanced materials in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +121,18 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBU-tec advanced materials Aktie damit um +60,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei IBU-tec advanced materials auf +132,58 %.

IBU-tec advanced materials Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +60,23 % 1 Monat +40,18 % 3 Monate +121,18 % 1 Jahr +62,61 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur IBU-tec advanced materials Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste Kooperation von IBU-tec mit Volkswagen, die ein jährliches Umsatzvolumen im mittleren bis oberen zweistelligen Millionenbereich verspricht. Während einige Nutzer optimistisch auf eine mögliche Kursverdopplung blicken, äußern andere Bedenken hinsichtlich der langfristigen Abhängigkeit von Volkswagen und der begrenzten finanziellen Auswirkungen in den kommenden Jahren. Insgesamt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, mit Potenzial für weiteres Wachstum.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber IBU-tec advanced materials eingestellt.

Informationen zur IBU-tec advanced materials Aktie

Es gibt 5 Mio. IBU-tec advanced materials Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,21 Mio. wert.

IBU-tec advanced materials Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBU-tec advanced materials Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBU-tec advanced materials Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.