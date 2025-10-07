AppLovin Registered (A) Aktie knickt ein - 07.10.2025

Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 490,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -11,95 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +72,26 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -19,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +57,81 % gewonnen.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,37 % 1 Monat +10,46 % 3 Monate +72,26 % 1 Jahr +294,40 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,91 Mrd. wert.

AppLovin gerät unter Druck, nachdem die US-Börsenaufsicht wegen möglicher Verstöße bei der Datennutzung Ermittlungen eingeleitet haben soll.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.