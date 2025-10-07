    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    Besonders beachtet!

    AppLovin Registered (A) Aktie knickt ein - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die AppLovin Registered (A) Aktie, bisher, um -2,38 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 490,55 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -11,95  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +72,26 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -19,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +57,81 % gewonnen.

    AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,37 %
    1 Monat +10,46 %
    3 Monate +72,26 %
    1 Jahr +294,40 %

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,91 Mrd. wert.

    SEC-Ermittlungen reißen AppLovin-Aktie in die Tiefe!


    AppLovin gerät unter Druck, nachdem die US-Börsenaufsicht wegen möglicher Verstöße bei der Datennutzung Ermittlungen eingeleitet haben soll.

    AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AppLovin Registered (A)

    -3,32 %
    -19,37 %
    +10,46 %
    +72,26 %
    +294,40 %
    +2.270,76 %
    +807,70 %
    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
