artec technologies: Jetzt kaufen! Kursziel 3,20 € bestätigt

artec technologies AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 20 % im ersten Halbjahr 2025 und erhält von SMC Research eine erneute Kaufempfehlung. Am 16. Oktober wird Vorstand Thomas Hoffmann auf der m:access Fachkonferenz spannende Einblicke in die Zukunftspläne des Unternehmens geben. Mit innovativen Softwarelösungen und dem Einsatz von KI setzt artec neue Maßstäbe in der audiovisuellen Datenverarbeitung.
- SMC Research hat die Kaufempfehlung für die artec-Aktie mit einem Kursziel von 3,20 Euro bestätigt.
- Der Umsatz von artec technologies AG stieg im ersten Halbjahr 2025 um 20 %, mit einem nahezu ausgeglichenen EBITDA.
- Analysten erwarten, dass artec auch 2026 weiteres Wachstum erzielen wird, unterstützt durch eine Ausschreibung einer Nachrichtenagentur aus der Golfregion.
- Am 16. Oktober 2025 wird artec-Vorstand Thomas Hoffmann auf der m:access Fachkonferenz präsentieren, einschließlich Details zur neuen Drohnensoftware.
- Die m:access Fachkonferenz ist hybrid und kann sowohl vor Ort als auch online verfolgt werden.
- artec technologies AG entwickelt Softwarelösungen für die Übertragung und Auswertung von audiovisuellen Daten und setzt zunehmend künstliche Intelligenz ein.
