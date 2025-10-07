109 0 Kommentare artec technologies: Jetzt kaufen! Kursziel 3,20 € bestätigt

artec technologies AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 20 % im ersten Halbjahr 2025 und erhält von SMC Research eine erneute Kaufempfehlung. Am 16. Oktober wird Vorstand Thomas Hoffmann auf der m:access Fachkonferenz spannende Einblicke in die Zukunftspläne des Unternehmens geben. Mit innovativen Softwarelösungen und dem Einsatz von KI setzt artec neue Maßstäbe in der audiovisuellen Datenverarbeitung.

wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.

