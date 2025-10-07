Putzende Schüler 'unsinniger' Vorschlag

STUTTGART (dpa-AFX) - Schülervertreter haben den Vorschlag aus der CDU, Schüler sollten sich wegen der Finanznot der Kommunen wieder an der Reinigung der Klassenzimmer beteiligen, scharf kritisiert. "Der Vorschlag von OB Richard Arnold ist aus unserer Sicht unsinnig und nicht zielführend", teilte der Landesschülerbeirat Baden-Württemberg mit. Der Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold hatte den Vorschlag angesichts finanzieller Probleme der Kommunen in der SWR-Sendung "Zur Sache!" vorgebracht.

Die Schülervertreter halten das Einsparpotenzial durch eine solche Maßnahme für überschaubar. "Zum anderen ist es im ohnehin schon eng getakteten Schulalltag kaum möglich, Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Putzen heranzuziehen", hieß es in der Mitteilung. "Da die Pausen der Erholung dienen - nicht der Reinigung -, müssten sie Unterrichtszeit opfern." Auch nach dem Unterricht sei das Putzen der Klassenzimmer nicht möglich, weil die Schüler ihre meistens knapp getakteten Busse erreichen müssten.