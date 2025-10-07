Weltweiter Boom bei Service-Robotern

Frankfurt (ots) -



- Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und

Reinigung

- Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen

- Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 %



Der Absatz von professionellen Service-Robotern ist weltweit um 9 % auf knapp

200.000 Einheiten gestiegen. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zählt

zu den Hauptgründen für Unternehmen, auf Roboter zu setzen, die speziell für den

Einsatz mit ausgebildeten Fachkräften konzipiert sind. Aufgrund des

demografischen Wandels steigt gleichzeitig die Nachfrage nach medizinischen

Robotern. Das geht aus dem Jahresbericht "World Robotics - Service Robots" der

International Federation of Robotics (IFR) hervor.





"Wir sehen in einer ganzen Reihe verschiedener Anwendungsbereiche eine starkeNachfrage nach Service-Robotern", sagt Takayuki Ito, Präsident der InternationalFederation of Robotics. "Damit Automatisierungsprojekte ohne großeAnfangsinvestitionen möglich werden, entscheiden sich immer mehr Unternehmen,den Roboter nicht direkt zu kaufen, sondern über Abonnements oder Mietverträgezu finanzieren. Die Robot-as-a-Service-Flotte - kurz RaaS - ist in der Folge umbeeindruckende 31 % gewachsen."Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-RoboterDer Anwendungsbereich Transport und Logistik ist bei den Absatzzahlen 2024 mit102.900 Einheiten führend - ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr - undkommt damit auf einen Marktanteil von über 50 % bei den professionellenServicerobotern. Dabei handelt es sich hauptsächlich um mobile Roboter für denTransport und die Handhabung von Gütern. Während der traditionelle Verkaufweiterhin der wichtigste Absatzkanal bleibt, erfreuten sich RaaS -Angebote miteiner Wachstumsrate von 42 % im Jahr 2024 steigender Beliebtheit. Der Transportin Innenräumen ohne öffentlichen Verkehr ist die wichtigste Anwendungsklasseinnerhalb dieses Segments. Ein Fokuskapitel des Fraunhofer-IPA-Teams befasstsich im Jahresbericht World Robotics 2025 Service Robots gesondert mit denTreibern und Herausforderungen dieses dynamischen Marktes.Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platzzwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboterwerden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz imöffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinereDienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnenGeschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mitder Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue