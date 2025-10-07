    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weltweiter Boom bei Service-Robotern

    Frankfurt (ots) -

    - Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und
    Reinigung
    - Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen
    - Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 %

    Der Absatz von professionellen Service-Robotern ist weltweit um 9 % auf knapp
    200.000 Einheiten gestiegen. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zählt
    zu den Hauptgründen für Unternehmen, auf Roboter zu setzen, die speziell für den
    Einsatz mit ausgebildeten Fachkräften konzipiert sind. Aufgrund des
    demografischen Wandels steigt gleichzeitig die Nachfrage nach medizinischen
    Robotern. Das geht aus dem Jahresbericht "World Robotics - Service Robots" der
    International Federation of Robotics (IFR) hervor.

    "Wir sehen in einer ganzen Reihe verschiedener Anwendungsbereiche eine starke
    Nachfrage nach Service-Robotern", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
    Federation of Robotics. "Damit Automatisierungsprojekte ohne große
    Anfangsinvestitionen möglich werden, entscheiden sich immer mehr Unternehmen,
    den Roboter nicht direkt zu kaufen, sondern über Abonnements oder Mietverträge
    zu finanzieren. Die Robot-as-a-Service-Flotte - kurz RaaS - ist in der Folge um
    beeindruckende 31 % gewachsen."

    Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-Roboter

    Der Anwendungsbereich Transport und Logistik ist bei den Absatzzahlen 2024 mit
    102.900 Einheiten führend - ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr - und
    kommt damit auf einen Marktanteil von über 50 % bei den professionellen
    Servicerobotern. Dabei handelt es sich hauptsächlich um mobile Roboter für den
    Transport und die Handhabung von Gütern. Während der traditionelle Verkauf
    weiterhin der wichtigste Absatzkanal bleibt, erfreuten sich RaaS -Angebote mit
    einer Wachstumsrate von 42 % im Jahr 2024 steigender Beliebtheit. Der Transport
    in Innenräumen ohne öffentlichen Verkehr ist die wichtigste Anwendungsklasse
    innerhalb dieses Segments. Ein Fokuskapitel des Fraunhofer-IPA-Teams befasst
    sich im Jahresbericht World Robotics 2025 Service Robots gesondert mit den
    Treibern und Herausforderungen dieses dynamischen Marktes.

    Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platz
    zwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboter
    werden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz im
    öffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinere
    Dienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnen
    Geschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mit
    der Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Weltweiter Boom bei Service-Robotern - Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und Reinigung - Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen - Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 % Der Absatz von professionellen …