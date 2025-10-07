Weltweiter Boom bei Service-Robotern
- Top 3 im professionellen Einsatz: Roboter für Transport, Gastgewerbe und
Reinigung
- Roboter-as-a-Service-Flotte um 31 % gewachsen
- Roboter für Chirurgie, Reha und Laborarbeit stark gefragt - Anstieg um 91 %
Der Absatz von professionellen Service-Robotern ist weltweit um 9 % auf knapp
200.000 Einheiten gestiegen. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zählt
zu den Hauptgründen für Unternehmen, auf Roboter zu setzen, die speziell für den
Einsatz mit ausgebildeten Fachkräften konzipiert sind. Aufgrund des
demografischen Wandels steigt gleichzeitig die Nachfrage nach medizinischen
Robotern. Das geht aus dem Jahresbericht "World Robotics - Service Robots" der
International Federation of Robotics (IFR) hervor.
"Wir sehen in einer ganzen Reihe verschiedener Anwendungsbereiche eine starke
Nachfrage nach Service-Robotern", sagt Takayuki Ito, Präsident der International
Federation of Robotics. "Damit Automatisierungsprojekte ohne große
Anfangsinvestitionen möglich werden, entscheiden sich immer mehr Unternehmen,
den Roboter nicht direkt zu kaufen, sondern über Abonnements oder Mietverträge
zu finanzieren. Die Robot-as-a-Service-Flotte - kurz RaaS - ist in der Folge um
beeindruckende 31 % gewachsen."
Top-Anwendungsgebiete für professionelle Service-Roboter
Der Anwendungsbereich Transport und Logistik ist bei den Absatzzahlen 2024 mit
102.900 Einheiten führend - ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr - und
kommt damit auf einen Marktanteil von über 50 % bei den professionellen
Servicerobotern. Dabei handelt es sich hauptsächlich um mobile Roboter für den
Transport und die Handhabung von Gütern. Während der traditionelle Verkauf
weiterhin der wichtigste Absatzkanal bleibt, erfreuten sich RaaS -Angebote mit
einer Wachstumsrate von 42 % im Jahr 2024 steigender Beliebtheit. Der Transport
in Innenräumen ohne öffentlichen Verkehr ist die wichtigste Anwendungsklasse
innerhalb dieses Segments. Ein Fokuskapitel des Fraunhofer-IPA-Teams befasst
sich im Jahresbericht World Robotics 2025 Service Robots gesondert mit den
Treibern und Herausforderungen dieses dynamischen Marktes.
Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platz
zwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboter
werden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz im
öffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinere
Dienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnen
Geschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mit
der Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue
Roboter im Hotel- und Gastgewerbe liegen mit mehr als 42.000 Einheiten auf Platz
zwei. Das Segment verzeichnete 2024 einen Rückgang von 11 %. Diese Roboter
werden größtenteils als mobile Assistenten für Informationen und Telepräsenz im
öffentlichen Raum eingesetzt. Die Service-Roboter übernehmen dabei kleinere
Dienstleistungen an der Rezeption oder sollen in Einkaufszentren oder einzelnen
Geschäften den Verkauf fördern. Der Sektor entwickelt sich rapide weiter - mit
der Zubereitung von Speisen und Getränken sind beispielsweise neue
