Börsenstart Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.346,99 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Scout24 +1,64 %, Deutsche Boerse +0,58 %, Deutsche Telekom +0,57 %
Flop-Werte: Bayer -4,14 %, Rheinmetall -3,30 %, Infineon Technologies -1,56 %
Der MDAX steht bei 30.733,31 PKT und verliert bisher -0,77 %.
Top-Werte: Bilfinger +2,02 %, Nordex +1,35 %, United Internet +0,90 %
Flop-Werte: HelloFresh -5,25 %, TRATON -4,90 %, HENSOLDT -3,92 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.740,60 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Nordex +1,35 %, United Internet +0,90 %, Deutsche Telekom +0,57 %
Flop-Werte: HENSOLDT -3,92 %, Elmos Semiconductor -1,78 %, Infineon Technologies -1,56 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:04) bei 5.614,98 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,14 %, Ferrari +0,95 %, Intesa Sanpaolo +0,75 %
Flop-Werte: Bayer -4,14 %, Rheinmetall -3,30 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,98 %
Der ATX steht bei 4.710,72 PKT und verliert bisher -0,93 %.
Top-Werte: PORR +7,63 %, UNIQA Insurance Group +1,02 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,96 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,35 %, voestalpine -1,78 %, Erste Group Bank -1,56 %
Der SMI bewegt sich bei 12.520,67 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Givaudan +1,17 %, Swiss Re +0,68 %, Nestle +0,26 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,22 %, Holcim -1,06 %, Partners Group Holding -0,92 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 7.929,92 PKT und fällt um -0,72 %.
Top-Werte: Renault +1,96 %, Euronext +0,89 %, ORANGE +0,80 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,98 %, Carrefour -1,62 %, EssilorLuxottica -1,55 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.727,91 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: Skanska (B) +4,40 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,99 %, Essity Registered (B) +0,53 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,59 %, SSAB Registered (A) -1,84 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,11 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +2,21 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,99 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,84 %, Coca-Cola HBC +0,78 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,90 %, Public Power -0,57 %
