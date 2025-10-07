    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Börsen Start Update

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,21 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 24.346,99 PKT und fällt um -0,39 %.
    Top-Werte: Scout24 +1,64 %, Deutsche Boerse +0,58 %, Deutsche Telekom +0,57 %
    Flop-Werte: Bayer -4,14 %, Rheinmetall -3,30 %, Infineon Technologies -1,56 %

    Der MDAX steht bei 30.733,31 PKT und verliert bisher -0,77 %.
    Top-Werte: Bilfinger +2,02 %, Nordex +1,35 %, United Internet +0,90 %
    Flop-Werte: HelloFresh -5,25 %, TRATON -4,90 %, HENSOLDT -3,92 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    26.022,44€
    Basispreis
    17,08
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.900,00€
    Basispreis
    16,26
    Ask
    × 14,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.740,60 PKT und fällt um -0,20 %.
    Top-Werte: Nordex +1,35 %, United Internet +0,90 %, Deutsche Telekom +0,57 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -3,92 %, Elmos Semiconductor -1,78 %, Infineon Technologies -1,56 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:04) bei 5.614,98 PKT und fällt um -0,34 %.
    Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,14 %, Ferrari +0,95 %, Intesa Sanpaolo +0,75 %
    Flop-Werte: Bayer -4,14 %, Rheinmetall -3,30 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,98 %

    Der ATX steht bei 4.710,72 PKT und verliert bisher -0,93 %.
    Top-Werte: PORR +7,63 %, UNIQA Insurance Group +1,02 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,96 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -2,35 %, voestalpine -1,78 %, Erste Group Bank -1,56 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.520,67 PKT und fällt um -0,05 %.
    Top-Werte: Givaudan +1,17 %, Swiss Re +0,68 %, Nestle +0,26 %
    Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -1,22 %, Holcim -1,06 %, Partners Group Holding -0,92 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:23) bei 7.929,92 PKT und fällt um -0,72 %.
    Top-Werte: Renault +1,96 %, Euronext +0,89 %, ORANGE +0,80 %
    Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,98 %, Carrefour -1,62 %, EssilorLuxottica -1,55 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.727,91 PKT und verliert bisher -0,31 %.
    Top-Werte: Skanska (B) +4,40 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,99 %, Essity Registered (B) +0,53 %
    Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,59 %, SSAB Registered (A) -1,84 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -1,11 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +2,21 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,99 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,84 %, Coca-Cola HBC +0,78 %
    Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -2,51 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,90 %, Public Power -0,57 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 07.10. - FTSE Athex 20 stark +2,21 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.