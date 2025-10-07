AKTIEN IM FOKUS
Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller
- Lkw-Hersteller-Aktien fallen wegen US-Zöllen.
- Traton verliert 4,2%, Daimler Truck 0,9%.
- Trump kündigt 25% Zoll ab 1. November an.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurse der Lkw-Hersteller haben am Dienstag Schwäche gezeigt. Grund ist nach Aussage von Händlern die Aussicht auf bald wirksam werdende Einfuhrzölle in den USA. Am Vormittag büßten die Aktien des zum Volkswagen-Konzern gehörenden Herstellers Traton 4,2 Prozent ein und Daimler Truck verloren 0,9 Prozent. An der Stockholmer Börse fielen Volvo um 2,5 Prozent.
US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend mitgeteilt, dass ab dem 1. November auf die Einfuhr mittelschwerer und schwerer Lkw ein Importzoll von 25 Prozent erhoben werden soll. Details nannte Trump nicht. Ursprünglich sollten die Zölle bereits zum 1. Oktober in Kraft treten.
Die Nachrichtenlage zum wichtigen US-Absatzmarkt sei "herausfordernd", schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies. Er verwies unter anderem auf die von Importzöllen ausgehenden Risiken. Mit Blick auf die Bewertungen in der Branche signalisiere der Kurs des US-Herstellers Paccar eine Bodenbildung. "Nicht aber die der Europäer", fügte der Experte hinzu./bek/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 24,51 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,74 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,05 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,99 %/+61,01 % bedeutet.