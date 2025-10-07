Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

Die Nachrichtenlage zum wichtigen US-Absatzmarkt sei "herausfordernd", schrieb Analyst Michael Aspinall von Jefferies. Er verwies unter anderem auf die von Importzöllen ausgehenden Risiken. Mit Blick auf die Bewertungen in der Branche signalisiere der Kurs des US-Herstellers Paccar eine Bodenbildung. "Nicht aber die der Europäer", fügte der Experte hinzu./bek/zb

