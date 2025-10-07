Öffentliches Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2025 bei 58,5 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) -



- Ausgaben zum Halbjahr erstmals über einer Billion Euro

- Defizit bei Bund, Ländern und Sozialversicherung verringert

- Kommunales Finanzierungsdefizit dagegen weiter gestiegen



Der Öffentliche Gesamthaushalt hat im 1. Halbjahr 2025 rund 7 % mehr eingenommen

und rund 6 % mehr ausgegeben als im 1. Halbjahr 2024: Einnahmen von 992,7

Milliarden Euro standen Ausgaben von 1 051,2 Milliarden Euro gegenüber. Damit

schlossen die Kern- und Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und

Sozialversicherung das 1. Halbjahr 2025 mit einem Finanzierungsdefizit von 58,5

Milliarden Euro ab. Dabei überschritten die öffentlichen Ausgaben in der ersten

Jahreshälfte erstmals die Marke von einer Billion Euro. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik

weiter mitteilt, waren alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts - Bund,

Länder, Gemeinden und Sozialversicherung - defizitär. Der Bund hatte erneut den

mit Abstand größten Anteil am Gesamtdefizit, konnte sein Minus aber ebenso wie

die Länder und die Sozialversicherung im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024

verringern. Demgegenüber hat sich das Defizit der Gemeinden und Gemeindeverbände

weiter vergrößert.







Halbjahr 2025 auf 854,8 Milliarden Euro (1. Halbjahr 2024: 789,8 Milliarden

Euro). Der deutliche Zuwachs um 8,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum kam dabei

nur dem Bund und den Ländern zugute, denn er beruht vor allem auf einem Plus bei

Bundessteuern und Gemeinschaftsteuern (Umsatzsteuer, Einkommens- und

Körperschaftsteuer, Zinsabschlagsteuer). Die Steuereinnahmen der Gemeinden und

Gemeindeverbände blieben mit einem Zuwachs um 2,8 % auf 56,5 Milliarden Euro

deutlich dahinter zurück. Bei der Sozialversicherung stiegen die

Beitragseinnahmen um 9,1 % auf 374,0 Milliarden Euro.



Weniger Zinsausgaben beim Bund, mehr Zuweisungen und Zuschüsse an Kommunen



Der Bund profitierte - auch wegen einer geänderten Buchungspraxis - im 1.

Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 von um 19,9 % auf 16,5

Milliarden Euro gesunkenen Ausgaben für Kreditzinsen.



Die Ausgaben für laufende Zuweisungen, Zuschüsse und Schuldendiensthilfen

stabilisierten sich beim Bund und den Ländern auf hohem Niveau. Die von den

Gemeinden eingenommenen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 121,4 Milliarden

Euro lagen um 8,3 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums.



Alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts defizitär



Die Ausgaben des Bundes stiegen im 1. Halbjahr 2025 um 4,0 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum auf 296,4 Milliarden Euro. Bei um 6,8 % auf 266,4 Milliarden Seite 1 von 2 Seite 2 ►





