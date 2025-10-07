-0,8 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: -3,3 %

WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe



August 2025 (real, vorläufig):



-0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juli 2025 (real, revidiert):-2,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)-3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gesunken. Ohne dieBerücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,3 % niedrigerals im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag derAuftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 2,3 % niedriger als in den dreiMonaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 2,0 %. Im Juli 2025 sank derAuftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juni 2025 um2,7 % (vorläufiger Wert: -2,9 %).Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe imAugust 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen in derAutomobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -6,4 % zum Vormonat)zurückzuführen. Ferner beeinflussten die Rückgänge im Bereich Herstellung vonDatenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 %)und in der Pharmaindustrie (-13,5 %) das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirktensich hingegen die Anstiege der Auftragseingänge in der Herstellung vonMetallerzeugnissen (+15,4 %), im Sonstigen Fahrzeugbau (+17,1 %) und in derHerstellung von elektrischen Ausrüstungen (+7,2 %) aus.Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im August 2025 um 1,5 %gegenüber dem Vormonat, bei den Konsumgütern um 10,3 %. Bei denVorleistungsgütern stieg er um 3,0 %.Die Auslandsaufträge gingen im August 2025 um 4,1 % zurück. Dabei sanken dieAufträge aus der Eurozone um 2,9 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone um5,0 %. Die Inlandsaufträge stiegen um 4,7 %.Umsatz im August 2025 um 0,8 % niedriger als im VormonatDer reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben imAugust 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,8 % niedriger als im Vormonat. ImVergleich zum Vorjahresmonat August 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,1 %niedriger. Für Juli 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einRückgang von 0,3 % gegenüber Juni 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %). Dievergleichsweise hohe Revision im Juli 2025 ist auf eine Korrekturmeldung im