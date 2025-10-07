Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im August 2025
-0,8 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: -3,3 %
WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe
August 2025 (real, vorläufig):
-0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
August 2025 (real, vorläufig):
-0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Juli 2025 (real, revidiert):
-2,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gesunken. Ohne die
Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,3 % niedriger
als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der
Auftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 2,3 % niedriger als in den drei
Monaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 2,0 %. Im Juli 2025 sank der
Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juni 2025 um
2,7 % (vorläufiger Wert: -2,9 %).
Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im
August 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen in der
Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -6,4 % zum Vormonat)
zurückzuführen. Ferner beeinflussten die Rückgänge im Bereich Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 %)
und in der Pharmaindustrie (-13,5 %) das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkten
sich hingegen die Anstiege der Auftragseingänge in der Herstellung von
Metallerzeugnissen (+15,4 %), im Sonstigen Fahrzeugbau (+17,1 %) und in der
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+7,2 %) aus.
Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im August 2025 um 1,5 %
gegenüber dem Vormonat, bei den Konsumgütern um 10,3 %. Bei den
Vorleistungsgütern stieg er um 3,0 %.
Die Auslandsaufträge gingen im August 2025 um 4,1 % zurück. Dabei sanken die
Aufträge aus der Eurozone um 2,9 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone um
5,0 %. Die Inlandsaufträge stiegen um 4,7 %.
Umsatz im August 2025 um 0,8 % niedriger als im Vormonat
Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im
August 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,8 % niedriger als im Vormonat. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,1 %
niedriger. Für Juli 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein
Rückgang von 0,3 % gegenüber Juni 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %). Die
vergleichsweise hohe Revision im Juli 2025 ist auf eine Korrekturmeldung im
-2,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gesunken. Ohne die
Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,3 % niedriger
als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der
Auftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 2,3 % niedriger als in den drei
Monaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 2,0 %. Im Juli 2025 sank der
Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juni 2025 um
2,7 % (vorläufiger Wert: -2,9 %).
Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im
August 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen in der
Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -6,4 % zum Vormonat)
zurückzuführen. Ferner beeinflussten die Rückgänge im Bereich Herstellung von
Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 %)
und in der Pharmaindustrie (-13,5 %) das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkten
sich hingegen die Anstiege der Auftragseingänge in der Herstellung von
Metallerzeugnissen (+15,4 %), im Sonstigen Fahrzeugbau (+17,1 %) und in der
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+7,2 %) aus.
Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im August 2025 um 1,5 %
gegenüber dem Vormonat, bei den Konsumgütern um 10,3 %. Bei den
Vorleistungsgütern stieg er um 3,0 %.
Die Auslandsaufträge gingen im August 2025 um 4,1 % zurück. Dabei sanken die
Aufträge aus der Eurozone um 2,9 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone um
5,0 %. Die Inlandsaufträge stiegen um 4,7 %.
Umsatz im August 2025 um 0,8 % niedriger als im Vormonat
Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im
August 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,8 % niedriger als im Vormonat. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,1 %
niedriger. Für Juli 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein
Rückgang von 0,3 % gegenüber Juni 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %). Die
vergleichsweise hohe Revision im Juli 2025 ist auf eine Korrekturmeldung im
Autor folgen