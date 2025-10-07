    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im August 2025

    -0,8 % zum Vormonat / Auftragseingang ohne Großaufträge: -3,3 %

    WIESBADEN (ots) - Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe

    August 2025 (real, vorläufig):

    -0,8 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    +1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Juli 2025 (real, revidiert):

    -2,7 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -3,3 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
    gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,8 % gesunken. Ohne die
    Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang um 3,3 % niedriger
    als im Vormonat. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der
    Auftragseingang von Juni 2025 bis August 2025 um 2,3 % niedriger als in den drei
    Monaten zuvor, ohne Großaufträge fiel er um 2,0 %. Im Juli 2025 sank der
    Auftragseingang nach Revision der vorläufigen Ergebnisse gegenüber Juni 2025 um
    2,7 % (vorläufiger Wert: -2,9 %).

    Die negative Entwicklung der Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe im
    August 2025 ist wesentlich auf die deutlichen Rückgänge von Neuaufträgen in der
    Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -6,4 % zum Vormonat)
    zurückzuführen. Ferner beeinflussten die Rückgänge im Bereich Herstellung von
    Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen (-11,5 %)
    und in der Pharmaindustrie (-13,5 %) das Gesamtergebnis negativ. Positiv wirkten
    sich hingegen die Anstiege der Auftragseingänge in der Herstellung von
    Metallerzeugnissen (+15,4 %), im Sonstigen Fahrzeugbau (+17,1 %) und in der
    Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+7,2 %) aus.

    Bei den Investitionsgütern sank der Auftragseingang im August 2025 um 1,5 %
    gegenüber dem Vormonat, bei den Konsumgütern um 10,3 %. Bei den
    Vorleistungsgütern stieg er um 3,0 %.

    Die Auslandsaufträge gingen im August 2025 um 4,1 % zurück. Dabei sanken die
    Aufträge aus der Eurozone um 2,9 %, die Aufträge von außerhalb der Eurozone um
    5,0 %. Die Inlandsaufträge stiegen um 4,7 %.

    Umsatz im August 2025 um 0,8 % niedriger als im Vormonat

    Der reale Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben im
    August 2025 saison- und kalenderbereinigt 0,8 % niedriger als im Vormonat. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 war der Umsatz kalenderbereinigt 1,1 %
    niedriger. Für Juli 2025 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein
    Rückgang von 0,3 % gegenüber Juni 2025 (vorläufiges Ergebnis: +0,9 %). Die
    vergleichsweise hohe Revision im Juli 2025 ist auf eine Korrekturmeldung im
