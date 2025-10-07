    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Umsatz im Dienstleistungsbereich im Juli 2025 um 0,3 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025 (vorläufig,
    kalender- und saisonbereinigt)

    -0,3 % zum Vormonat (real)

    -0,4 % zum Vormonat (nominal)

    -0,2 % zum Vorjahresmonat (real)

    +1,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
    Versicherungsdienstleistungen) hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des
    Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real
    (preisbereinigt) 0,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger Umsatz
    erwirtschaftet als im Juni 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024
    verzeichnete der Umsatz einen realen Rückgang von 0,2 % und einen nominalen
    Anstieg von 1,3 %.

    Den größten realen Umsatzrückgang im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat
    verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen
    Dienstleistungen mit einem Minus von 1,9 %, gefolgt vom Grundstücks- und
    Wohnungswesen sowie dem Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Rückgang von 1,0 %
    beziehungsweise 0,5 %. Im Gegensatz hierzu stiegen die realen Umsätze im Bereich
    Information und Kommunikation um 1,3 %, gefolgt von den sonstigen
    wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen
    Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Zuwachs von 0,3 %.

    Methodische Hinweise:

    Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
    Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
    revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
    dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
    ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
    auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
    Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
    Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
    methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
    Dienstleistungsbereich.

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6132377
    OTS: Statistisches Bundesamt




