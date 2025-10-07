Umsatz im Dienstleistungsbereich im Juli 2025 um 0,3 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025 (vorläufig,
kalender- und saisonbereinigt)
-0,3 % zum Vormonat (real)
-0,4 % zum Vormonat (nominal)
Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und
Versicherungsdienstleistungen) hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des
Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real
(preisbereinigt) 0,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger Umsatz
erwirtschaftet als im Juni 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024
verzeichnete der Umsatz einen realen Rückgang von 0,2 % und einen nominalen
Anstieg von 1,3 %.
Den größten realen Umsatzrückgang im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat
verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen mit einem Minus von 1,9 %, gefolgt vom Grundstücks- und
Wohnungswesen sowie dem Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Rückgang von 1,0 %
beziehungsweise 0,5 %. Im Gegensatz hierzu stiegen die realen Umsätze im Bereich
Information und Kommunikation um 1,3 %, gefolgt von den sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen
Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Zuwachs von 0,3 %.
Methodische Hinweise:
Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten
Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend
revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt
dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher
ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Weitere Informationen:
Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie
auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den
Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen
methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im
Dienstleistungsbereich.
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
