Umsatz im Dienstleistungsbereich im Juli 2025 um 0,3 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2025 (vorläufig,

kalender- und saisonbereinigt)



-0,3 % zum Vormonat (real)



-0,4 % zum Vormonat (nominal)





-0,2 % zum Vorjahresmonat (real)



+1,3 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen) hat im Juli 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real

(preisbereinigt) 0,3 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger Umsatz

erwirtschaftet als im Juni 2025. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2024

verzeichnete der Umsatz einen realen Rückgang von 0,2 % und einen nominalen

Anstieg von 1,3 %.



Den größten realen Umsatzrückgang im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat

verzeichneten die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen

Dienstleistungen mit einem Minus von 1,9 %, gefolgt vom Grundstücks- und

Wohnungswesen sowie dem Bereich Verkehr und Lagerei mit einem Rückgang von 1,0 %

beziehungsweise 0,5 %. Im Gegensatz hierzu stiegen die realen Umsätze im Bereich

Information und Kommunikation um 1,3 %, gefolgt von den sonstigen

wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Vermietung von beweglichen

Sachen und Vermittlung von Arbeitskräften) mit einem Zuwachs von 0,3 %.



Methodische Hinweise:



Die zur Preisbereinigung der nominalen Umsatzindizes verwendeten

Erzeugerpreisindizes werden quartalsweise veröffentlicht und rückwirkend

revidiert. Zudem werden sie am aktuellen Rand geschätzt. Dies kann insgesamt

dazu führen, dass die Revisionen der realen Umsatzindizes vierteljährlich höher

ausfallen können als in den restlichen Berichtsmonaten.



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse sind in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 47414) sowie

auf der Themenseite "Dienstleistungen" im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen über den

Dienstleistungsproduktionsindex und das Datenangebot bieten die ausführlichen

methodischen Erläuterungen und der Qualitätsbericht zur Konjunkturstatistik im

Dienstleistungsbereich.



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Konjunktur des Handels und der Dienstleistungen

Telefon: +49 611 75 4854

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6132377

OTS: Statistisches Bundesamt







