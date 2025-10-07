747 000 Tonnen Elektroaltgeräte im Jahr 2023 recycelt

WIESBADEN (ots) - 747 000 Tonnen Elektro- und Elektronikaltgeräte wurden im Jahr

2023 recycelt. Das waren gut vier Fünftel (82,4 %) der insgesamt 906 100 Tonnen

solcher Geräte, die von sogenannten Erstbehandlungsanlagen angenommen wurden,

wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Tags

des Elektroschrotts (E-Waste Day) am 14. Oktober 2025 mitteilt. Im Vergleich zum

Vorjahr wurden insgesamt 5 100 Tonnen beziehungsweise 0,6 % mehr

Elektroaltgeräte angenommen. Verglichen mit dem Höchststand im Pandemiejahr

2020, als noch gut 1,0 Millionen Tonnen erfasst wurden, bedeutet dies jedoch

einen Rückgang um 131 000 Tonnen beziehungsweise 12,6 %. Erstbehandlungsanlagen

sind zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe, in denen Altgeräte oder ihre Teile

für die Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder beseitigt werden.



124 700 Tonnen des im Jahr 2023 abgegebenen Elektroschrotts (13,8 %) wurden

einer sonstigen Verwertung zugeführt, zum Beispiel für die Nutzung als

Heizungswärme verbrannt. 18 800 Tonnen (2,1 %) wurden zur Wiederverwendung

vorbereitet. Die restlichen 15 600 Tonnen (1,7 %) wurden beseitigt, zum Beispiel

auf Deponien.









Anteilig am häufigsten wurden große Photovoltaikmodule recycelt. Von den

insgesamt 14 200 Tonnen in dieser Kategorie wurden 90,7 % dem Recycling

zugeführt. Die niedrigste Recyclingquote hatten Kleingeräte mit 79,3 %. In diese

Kategorie fallen zum Beispiel Wasserkocher, elektrische Zahnbürsten, elektrische

Zigaretten, Fernbedienungen sowie Bekleidung mit elektrischen Funktionen, aber

auch kleine Photovoltaikmodule.



Kleingeräte die häufigste Kategorie in den Elektroaltgeräten



Kleingeräte wurden am häufigsten in Erstbehandlungsanlagen angenommen. Mit einem

Anteil von 31,7 % an allen angenommenen Geräten und 287 400 Tonnen lagen sie vor

den Großgeräten mit einem Anteil von 27,7 % (250 700 Tonnen). In diese Kategorie

fallen unter anderem Waschmaschinen, Elektroherde oder Pedelecs. Die

Wärmeüberträger wie Kühlschränke, Klimageräte und Wärmepumpen machten mit 165

500 Tonnen 18,3 % der Altgeräte aus, die kleinen IT- und

Telekommunikationsgeräte - darunter Mobiltelefone und Router - mit 91 000 Tonnen

10,0 %.



An Bildschirmgeräten mit einer Fläche über 100 Quadratzentimetern, zu denen

Fernseher, Computermonitore, Laptops und Tablets zählen, wurden 88 800 Tonnen

(9,8 %) erfasst, gefolgt von großen Photovoltaikmodulen mit 14 200 Tonnen (1,6

%) sowie Lampen (Leuchtstoff-, Energiespar- und LED-Lampen, jedoch keine

Glühlampen), die weniger als 1 % der Gesamtmenge ausmachten (8 500 Tonnen).



Aktuelle Regelungen zu Entsorgung und Recycling



Die getrennte Sammlung von Elektroaltgeräten ist entscheidend, um wertvolle



Herstellung neuer Produkte zu nutzen. Verbraucherinnen und Verbraucher haben

dafür mehrere kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten. Einzelhändler und

Onlineshops, die Elektrogeräte verkaufen und über eine Verkaufs- oder

Lagerfläche von mindestens 400 Quadratmeter im Elektrohandel beziehungsweise 800

Quadratmeter im Lebensmittelhandel mit regelmäßigem Elektroangebot verfügen,

sind zur Rücknahme verpflichtet. Beim Kauf eines neuen Großgeräts kann das alte,

gleichartige Gerät zurückgegeben werden. Kleingeräte mit einer Kantenlänge unter

25 Zentimetern dürfen auch ohne Neukauf abgegeben werden. Darüber hinaus nehmen

kommunale Wertstoffhöfe und Recyclinghöfe Elektroaltgeräte kostenlos entgegen -

teilweise auch über mobile Sammelstellen oder Schadstoffmobile.



Methodische Hinweise:



Die Erstbehandlung bezeichnet die erste Verarbeitung von angelieferten,

unbehandelten Elektroaltgeräten. Dabei werden Geräte sortiert, geprüft,

gereinigt und repariert oder demontiert und schadstoffhaltige Komponenten

entfernt, bevor sie weiteren Behandlungsprozessen zugeführt werden.



Mit der Änderung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes im Jahr 2018 wurden

die zuvor zehn spezifischen Gerätekategorien zu sechs allgemeineren Kategorien

zusammengefasst. Ein direkter Vergleich mit Daten vor 2019 ist daher nur

eingeschränkt möglich.



