Humanoid Global informiert über weitere Vermarktungsfortschritte der Firma RideScan

Vancouver, BC & Edinburgh, Schottland – 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) ( CSE:ROBO , FWB:0XM1 , OTCQB:RBOHF ), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich, über neue Fortschritte bei der Firma RideScan Ltd. („RideScan“) berichten zu können.

RideScan hat vor Kurzem seine grundlegende Patentanmeldung beim United Kingdom Intellectual Property Office eingereicht, um seinen einzigartigen Ansatz zur unabhängigen Risikobewertung und Anomalieerkennung in der Robotik zu schützen. Diese zum Patent angemeldete Technologie soll RideScans Position als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich Robotersicherheit und -zuverlässigkeit stärken und Anwendungen ermöglichen, die von der Risikobewertung auf Missionsebene bis hin zur proaktiven Wartung und Zertifizierungsunterstützung reichen.

RideScan plant außerdem Pilotprojekte in den Bereichen Humanoid- und Industrierobotik sowie Robotersysteme. Mit diesen Pilotprojekten will das Unternehmen zeigen, dass es in der Lage ist, unabhängige, KI-gestützte Erkenntnisse über den Zustand und die Leistung von Robotern zu liefern und so sicherere und zuverlässigere Einsätze in großem Maßstab zu gewährleisten.

„Wir von RideScan arbeiten konsequent und zielstrebig daran, sicherzustellen, dass jeder Roboter sicher und zuverlässig funktioniert“, so Dr. Nandakumar, CEO von RideScan. „Die Anmeldung unseres Grundlagenpatents ist ein wichtiger Schritt, um die Technologie, die hinter dieser Vision steht, zu schützen. Unsere geplanten Pilotprojekte sollen zeigen, wie diese Innovation dazu beitragen kann, den Einsatz von Robotern weltweit zu verändern.“

RideScan stellt derzeit eine Kohorte von zehn Organisationen zusammen, um mit der Integration der RideScan-API in eine Reihe von Robotikplattformen zu beginnen. Zu den dafür ausgewählten Kandidaten zählen Ingenieure sowie Teams aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Bereich der Robotik. Aufgabe dieser Kohorte ist es, zu zeigen, dass RideScan in der Lage ist, Ausfallzeiten durch das Erkennen von Problemen bereits vor deren Eskalation zu verkürzen, die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit durch unabhängige Roboter-Gesundheitschecks zu verbessern und verborgene Anomalien aufzudecken, die von herkömmlichen Überwachungssystemen häufig übersehen werden.