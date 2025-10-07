Flowable präsentiert Agentic AI und Intelligent Orchestration auf dem Gartner IT Symposium/Xpo 2025 in Barcelona

BARCELONA, Spanien, 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Flowable, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligente Automatisierung und Unternehmenstransformation, hat angekündigt, dass es auf dem Gartner IT Symposium/Xpo 2025 in Barcelona vom 10. bis 13. November im Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) am Stand 301 ausstellen und präsentieren wird.

Dies ist nach dem bevorstehenden Debüt auf dem IT Symposium/Xpo in Orlando bereits der zweite Auftritt von Flowable auf einem Gartner IT Symposium/Xpo im Jahr 2025. Flowable wird demonstrieren, wie seine Plattform Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitsabläufe zu vereinheitlichen, KI-Agenten zu koordinieren und die doppelten Anforderungen an Agilität und Compliance in komplexen Betriebsabläufen zu erfüllen.

Thought Leadership Session

Der CEO von Flowable, Agim Emruli, und der CTO, Micha Kiener, halten am 13. November um 13:10 CET eine gemeinsame Session mit dem Titel: "Flowable: The Future of Agentic AI: Why Some Will Fail and Some Will Flow".

In dieser Sitzung wird untersucht, warum Unternehmen, die KI ohne Strategie, Transparenz oder Governance einsetzen, das Risiko eines Scheiterns eingehen, und wie die Kombination aus agentenbasierter KI, fachkundigem Fallmanagement und menschlicher Kreativität zu messbarem Geschäftserfolg führt.

Teampräsenz & Standaktivitäten

Am Stand 301 treffen die Besucher auf das Flowable-Team, das Live-Demos und 1:1-Beratungen anbietet und aufzeigt, wie Flowable Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Prozesse zu optimieren:

Orchestrierung von KI-Agenten und Unternehmensprozessen mit Governance und Transparenz

Vereinfachung komplexe, compliance-intensive Arbeitsabläufe.

Erzielung messbare Ergebnisse in Bezug auf Effizienz, Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit.

Kommentar der Geschäftsleitung

"Unternehmen wünschen sich nicht nur Innovation – sie benötigen Automatisierung, die skalierbar und transparent ist und Wirkung zeigt", erklärte Agim Emruli, CEO von Flowable. "Auf dem Gartner IT Symposium/Xpo in Barcelona werden wir demonstrieren, wie agentenbasierte KI in Kombination mit intelligenter Orchestrierung Unternehmen in die Lage versetzt, ihre Kerngeschäfte zu modernisieren, ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, ohne dabei Kompromisse bei der Governance oder Agilität eingehen zu müssen."

Weitere Informationen finden Sie unter www.flowable.com. Um einen Termin auf dem Gartner IT Symposium/Xpo 2025 in Barcelona zu vereinbaren, besuchen Sie bitte flowable.com/events.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke, und IT Symposium/Xpo ist eine Marke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zum Gartner IT-Symposium/Xpo 2025

Das Gartner IT Symposium/Xpo ist das weltweit wichtigste Treffen für CIOs und andere IT-Führungskräfte. IT-Führungskräfte nutzen diese Konferenzen, um zu erfahren, wie sie die Auswirkungen der Technologien, Erkenntnisse und Trends, die die Zukunft der IT und der Wirtschaft prägen, verstärken können. Verfolgen Sie Neuigkeiten und Updates von den Konferenzen auf X unter #GartnerSYM und im Gartner Newsroom.

Informationen zu Flowable

Flowable ist ein führender Anbieter von Software zur Automatisierung von Geschäftsprozessen und zum Fallmanagement. Die flexible Low-Code-Plattform ermöglicht es Unternehmen, Workflows zu entwerfen, zu verwalten und zu optimieren, die Teams, Systeme und Daten miteinander verbinden. Flowable bedient Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem Finanz- und Versicherungswesen und dem öffentlichen Sektor. Weitere Informationen finden Sie unter flowable.com.

