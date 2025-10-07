JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bau- und Infrastrukturkonzern dürfte eine schwache Umsatzentwicklung ausweisen, die mit der bisherigen Jahresperformance übereinstimme, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen, um den weiterhin geltenden höheren Steuersätzen in Frankreich Rechnung zu tragen./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 114,7EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



