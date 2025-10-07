JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele entsprächen in puncto organisches Wachstum, Akquisitionen und Margen den Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 89,68EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.



