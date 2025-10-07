Kion Group Aktie heute im Minus (56,35€) - 07.10.2025

Am heutigen Handelstag musste die Kion Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,17 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Kion Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,63 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um +0,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kion Group +81,45 % gewonnen.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,97 % 1 Monat +0,44 % 3 Monate +12,63 % 1 Jahr +57,84 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,43 Mrd. wert.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.