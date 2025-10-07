Technotrans Aktie leidet unter Verkäufen - 07.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Technotrans Aktie. Mit einer Performance von -4,96 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +57,69 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +25,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +94,72 % gewonnen.

Technotrans Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +25,08 % 1 Monat +39,25 % 3 Monate +57,69 % 1 Jahr +110,26 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 238,31 Mio. wert.

Technotrans Aktie jetzt kaufen?

Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.