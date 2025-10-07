PayPal Aktie steigt auf 62,31€ - 07.10.2025

Die PayPal Aktie notiert aktuell bei 62,31€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,28 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,39 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PayPal Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -2,46 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um +4,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,30 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,91 % verloren.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,79 % 1 Monat +7,30 % 3 Monate -2,46 % 1 Jahr -13,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PayPal-Aktie, die als unterbewertet gilt und Potenzial für Kursgewinne hat. Die neue Partnerschaft mit Google wird als positiver Impuls für die Aktie gesehen. Kritiker bemängeln die Rückkäufe von Aktien, die nicht den gewünschten Mehrwert für Aktionäre bringen. Technische Analysen deuten auf mögliche Kursgewinne von 8-12% hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 955 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,60 Mrd. wert.

Der von einem europäischen Bankenverbund gestartete Bezahldienst Wero soll noch in diesem Herbst für Online-Shopping genutzt werden können. Das kündigt der bayerische Sparkassenverband (SVB) in München an. Ab 2026 oder 2027 werden die Kunden dann …

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.