    PepsiCo - Aktie im Fokus - 07.10.2025

    Am 07.10.2025 ist die PepsiCo Aktie, bisher, um +0,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PepsiCo Aktie.

    Foto: PepsiCo

    PepsiCo ist ein führender globaler Anbieter von Getränken und Snacks, bekannt für Marken wie Pepsi, Lay's und Gatorade. Mit einer starken Marktpräsenz konkurriert es direkt mit Coca-Cola und Nestlé. Die Diversifikation in Getränke und Snacks sowie kontinuierliche Innovationen sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    PepsiCo Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.10.2025

    Mit einer Performance von +0,50 % konnte die PepsiCo Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von PepsiCo über einen Zuwachs von +3,70 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die PepsiCo Aktie damit um +0,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,82 % verloren.

    PepsiCo Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,07 %
    1 Monat -4,39 %
    3 Monate +3,70 %
    1 Jahr -21,88 %

    Informationen zur PepsiCo Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 164,12 Mrd. wert.

    PepsiCo Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PepsiCo

    +0,42 %
    +0,07 %
    -4,39 %
    +3,70 %
    -21,88 %
    -27,95 %
    +3,65 %
    +38,44 %
    +1.009,69 %
    ISIN:US7134481081WKN:851995



    RSS-Feed abonnieren

