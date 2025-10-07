LVMH und Kering profitieren von Hochstufung

Bei Kering setzte sich damit die starke Erholung seit den Jahrestiefs im April fort. Die Aktie hat sich seitdem nahezu verdoppelt. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls deutlich ist die Entwicklung bei LVMH. Hier ging es seit den Jahrestiefs Ende Juni um 25 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung durch Morgan Stanley hat die laufende Erholung von LVMH und Kering angetrieben. Das US-Haus hatte beide Aktie auf "Overweight" angehoben. LVMH gewannen im frühen Handel am Dienstag 1,5 Prozent, Kering legten um 2,3 Prozent zu.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!

Noch sei es zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, da die aktuelle "Katerphase" wohl bis 2026 anhalten werde, hieß es in der Branchenstudie von Morgan Stanley. Branchenkenner schätzten die mittelfristigen Aussichten für den Sektor aber so positiv ein, wie seit zwei bis drei Jahren nicht mehr.

Ausnahmen waren Hermes, die unter einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Equal-Weight" litten und um ein Prozent fielen./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 2.096 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +4,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,87 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 274,13 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 563,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 470,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 625,00EUR was eine Bandbreite von -14,75 %/+13,37 % bedeutet.



