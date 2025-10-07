    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering

    AKTIEN IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    LVMH und Kering profitieren von Hochstufung

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan Stanley stuft LVMH und Kering auf "Overweight"
    • LVMH +1,5% und Kering +2,3% im frühen Handel
    • Luxusmarkt bleibt bis 2026 unter Druck, positive Aussichten
    AKTIEN IM FOKUS - LVMH und Kering profitieren von Hochstufung
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung durch Morgan Stanley hat die laufende Erholung von LVMH und Kering angetrieben. Das US-Haus hatte beide Aktie auf "Overweight" angehoben. LVMH gewannen im frühen Handel am Dienstag 1,5 Prozent, Kering legten um 2,3 Prozent zu.

    Bei Kering setzte sich damit die starke Erholung seit den Jahrestiefs im April fort. Die Aktie hat sich seitdem nahezu verdoppelt. Nicht ganz so stark, aber ebenfalls deutlich ist die Entwicklung bei LVMH. Hier ging es seit den Jahrestiefs Ende Juni um 25 Prozent nach oben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE!
    Short
    612,09€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 8,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    483,34€
    Basispreis
    6,72
    Ask
    × 8,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Noch sei es zu früh, um voll auf Luxus zu setzen, da die aktuelle "Katerphase" wohl bis 2026 anhalten werde, hieß es in der Branchenstudie von Morgan Stanley. Branchenkenner schätzten die mittelfristigen Aussichten für den Sektor aber so positiv ein, wie seit zwei bis drei Jahren nicht mehr.

    Ausnahmen waren Hermes, die unter einer Abstufung durch Morgan Stanley auf "Equal-Weight" litten und um ein Prozent fielen./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 2.096 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +4,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 274,13 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 563,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 470,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 625,00EUR was eine Bandbreite von -14,75 %/+13,37 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kering - 851223 - FR0000121485

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kering. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS LVMH und Kering profitieren von Hochstufung Eine Hochstufung durch Morgan Stanley hat die laufende Erholung von LVMH und Kering angetrieben. Das US-Haus hatte beide Aktie auf "Overweight" angehoben. LVMH gewannen im frühen Handel am Dienstag 1,5 Prozent, Kering legten um 2,3 Prozent zu. …