https://finanzmarktwelt.de/china-kauft-gold-trump-wird-wegen-government-shutdown-nervoes-videoausblick-366160/Während China - wie neueste Daten - zeigen weiter stark seine Gold-Bestände ausbaut, wird Trump nervös wegen des government shutdown! Denn plötzlich hat sich der Ton von Trump gegenüber den US-Demokraten deutlich geändert: man sei in guten Gesprächen wegen der Differenzen (was die Demokraten jedoch dementieren) - denn der US-Präsident weiß, dass je länger der government shutdown andauert, umso negativer die Image-Auswirkungen für den Regierungschef. Dazu wird das Militär am 15.Oktober bezahlt - für Trump wäre es ein "Gesichtsverlust", wenn er nicht für deren Bezahlung sorgen kann. Unterdessen handelte Gold heute schon in Sichtweite der 4000er-Marke - China will sich als der Standort schlechthin für das gelbe Edelmetall etablieren..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis kratzt an 4.000 USD: Goldman sieht noch Luft nach oben

2. OpenAI wird zum Mega-Faktor am Aktienmarkt – ohne Börsennotiz

Das Video "China kauft Gold, Trump wird wegen government shutdown nervös!" sehen Sie hier..