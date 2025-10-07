    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    China kauft Gold, Trump wird wegen government shutdown nervös!

    Denn plötzlich hat sich der Ton von Trump gegenüber den US-Demokraten deutlich geändert: man sei in guten Gesprächen wegen der Differenzen (was die Demokraten jedoch dementieren)

    https://finanzmarktwelt.de/china-kauft-gold-trump-wird-wegen-government-shutdown-nervoes-videoausblick-366160/Während China - wie neueste Daten - zeigen weiter stark seine Gold-Bestände ausbaut, wird Trump nervös wegen des government shutdown! Denn plötzlich hat sich der Ton von Trump gegenüber den US-Demokraten deutlich geändert: man sei in guten Gesprächen wegen der Differenzen (was die Demokraten jedoch dementieren) - denn der US-Präsident weiß, dass je länger der government shutdown andauert, umso negativer die Image-Auswirkungen für den Regierungschef. Dazu wird das Militär am 15.Oktober bezahlt - für Trump wäre es ein "Gesichtsverlust", wenn er nicht für deren Bezahlung sorgen kann. Unterdessen handelte Gold heute schon in Sichtweite der 4000er-Marke - China will sich als der Standort schlechthin für das gelbe Edelmetall etablieren..

    Hinweise aus Video:

    1. Goldpreis kratzt an 4.000 USD: Goldman sieht noch Luft nach oben

    2. OpenAI wird zum Mega-Faktor am Aktienmarkt – ohne Börsennotiz

     

    Das Video "China kauft Gold, Trump wird wegen government shutdown nervös!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
