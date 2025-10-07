Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt der französischen Regierung am Montag belastet die Anleihemärkte weiter. Hierzulande gaben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Dienstag erneut etwas nach. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,07 Prozent auf 128,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,73 Prozent.

Schwache Auftragsdaten aus Deutschland stützten die Anleihen nicht. Im Vergleich zum Juli sanken die Bestellungen um 0,8 Prozent. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. "Die deutsche Industrie kommt in einem von Handelskonflikten geprägten Umfeld nicht in Schwung", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Für das laufende Jahr ist lediglich mit einem leichten Wachstum zu rechnen."

Am Anleihemarkt bleibt das politische Chaos in Frankreich ein wichtiges Thema. Die Renditen von französischen Staatsanleihen legten am Morgen etwas stärker zu als in Deutschland. Mit dem überraschenden Rückzug von Frankreichs Premier Sébastien Lecornu ist Präsident Emmanuel Macron rapide unter Druck geraten, und die Opposition ruft wieder laut nach seinem Rücktritt.

Der weiter geschäftsführend amtierende Lecornu soll jetzt aber bis Mittwochabend mit den politischen Kräften Gespräche über einen Ausweg aus der Krise führen./jsl/zb/mis



