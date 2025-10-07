Planethic Group AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

07.10.2025 / 10:18 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Company Name: Planethic Group AG

ISIN: DE000A2YN504



Reason for the research: Coverage Aufnahme

Recommendation: Kaufen

from: 07.10.2025

Target price: EUR26

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat am 07.10.2025 die Coverage von Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 26,00.



Zusammenfassung:

Wir nehmen die Coverage von der Planethic Group AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR26 (Aufwärtspotenzial: 108%) auf. Das Unternehmen befindet sich mitten in einer strategischen Neuausrichtung auf BevTech und plant, seine 2D-Drucktechnologie zur Herstellung von Getränken in flach verpackter Blattform zu nutzen. Derzeit strebt Planethic die Serienproduktion von haltbarer Hafermilch unter der Marke Mililk an und hat einen Vertrag mit einem namhaften US-Partner abgeschlossen, der bereits große Gastronomie- und Caféketten beliefert. Wenn die Skalierung gelingt, hat Planethic unserer Meinung nach eine hervorragende Chance, Marktanteile im riesigen US-Markt für alternative Milchprodukte zu gewinnen, indem es attraktive Preise und Nachhaltigkeitsmerkmale für sich nutzt.

First Berlin Equity Research on 07/10/2025 initiated coverage on Planethic Group AG (ISIN: DE000A3E5ED2/ Bloomberg: VEZ GR). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 26.00 price target.

Abstract:

We start coverage of Planethic Group AG with a Buy rating and EUR26 TP (upside: 108%). The company is in the midst of a strategic pivot into BevTech and plans to exploit its 2D-printing technology to produce flat-packaged beverages. Currently, Planethic is looking to scale production of ambient oat milk under the Mililk brand and has a deal in place with a formidable US partner that already distributes to large food service and coffee shop chains. If it can scale, we think Planethic has an excellent opportunity to win market share in the enormous US non-dairy milk category by capitalising on attractive pricing and sustainability features.

You can download the research here:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ab9ccc35bf97c2dbd9d11fd7f8cbf0f1

Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



