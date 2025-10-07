Mars unterzeichnet den ersten europäischen Vertrag zur Beschleunigung erneuerbarer Energien in Europa in Partnerschaft mit GoldenPeaks Capital, um die gesamte Wertschöpfungskette zu versorgen

Mars unterzeichnet seinen ersten Renewable Acceleration-Vertrag in Europa in Zusammenarbeit mit GoldenPeaks Capital, um den direkten Betrieb zur Unterstützung seiner Verpflichtung zu 100 % erneuerbaren Energien abzudecken.

Dieser Vertrag wurde so ausgelegt, dass er nicht nur die direkten Aktivitäten von Mars abdeckt, sondern auch die Versorgung mit erneuerbarem Strom auf die gesamte Wertschöpfungskette von Mars ausdehnt.

GoldenPeaks Capital wird über 100 Solarprojekte in Polen entwickeln, von denen der Mars-Anteil dazu beitragen wird, mehr als 129 MWac (etwa 58 % der Gesamtleistung des größeren Projekts) an neuer erneuerbarer Energie zu liefern - genug sauberer Strom, um jährlich etwa 100.000 Haushalte zu versorgen und den Übergang des Landes von der Kohle zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu beschleunigen.

MCLEAN, Va., 7. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mars, Incorporated treibt seine Strategie zur Beschleunigung der erneuerbaren Energien weiter voran, um seine gesamte Wertschöpfungskette abzudecken, indem es sich mit GoldenPeaks Capital, einem führenden europäischen Entwickler erneuerbarer Energien, zusammenschließt, um über 100 neue Solarprojekte in Polen zu starten.

Dieser neue Vertrag mit GoldenPeaks Capital in Polen ist vermutlich der größte Multi-Buyer-Deal im Bereich erneuerbare Energien in der Region Mittel- und Osteuropa. Es umfasst mehr als 100 neue Solarprojekte, die im Jahr 2027 ans Netz gehen und mehr als 129 MWac saubere Energie zum Mars liefern und jährlich etwa 222 GWh erzeugen werden - genug, um jährlich etwa 100 000 Haushalte mit Strom zu versorgen und Polens Übergang von der Kohle zu unterstützen und gleichzeitig die EU-Klimaziele voranzubringen. Neben dem Vertrag mit Mars, der den direkten Betrieb und einen Teil des Strombedarfs von Scope 3 abdeckt, ist Mars eine Partnerschaft mit Cargill eingegangen, das seinerseits einen Vertrag mit GoldenPeaks Capital unterzeichnet hat, der dazu beiträgt, diese neuen Solarparks zu vergrößern. Die Tatsache, dass ein Lieferant wie Cargill direkt an seinem Stromverbrauch arbeitet, ergänzt den Ansatz der Mars Renewable Acceleration und schafft eine Win-Win-Situation für alle.