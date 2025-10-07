Das Interesse steigt

Ein Blick auf die langjährige Wertentwicklung zeigt bei Datadog eine äußerst positive Tendenz, in den letzten drei Jahren konnte der Anteilsschein 78,70 Prozent zulegen, seit Dezember letzten Jahres ging es aber nicht mehr in dem gewohnten Tempo weiter aufwärts. Stattdessen etablierten Anleger eine zwischengeschaltete Konsolidierung nach einem Verlaufshoch bei 170,08 US-Dollar. Zur Erinnerung, das bisherige Rekordniveau markierte der Wert Ende 2021 bei 199,68 US-Dollar. Nun aber kam es im Laufe dieser Woche zu einem nachhaltigen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend und einem Test der Sommerhochs. Dies impliziert für die nächsten Monate ein solides Kaufsignal mit vielversprechenden Rallyechancen für die nächsten Monate.

Langsam, aber sicher rückt auch schon wieder die Berichtssaison in den Fokus und dürfte die eine oder andere Überraschung bereithalten. Datadog wird erst am 30. Oktober seine Bücher für Investoren öffnen und das vorliegende Kaufsignal bestätigen oder auch nicht. Bis dahin könnte die Aktie aber durch den Ausbruch aus dem zurückliegenden Abwärtstrend in Richtung 170,08 US-Dollar zulegen und würde sich für ein vielversprechendes Long-Investment anbieten. Gelingt es auch diese Hürde zu knacken, könnten sogar die Verlaufshochs aus 2021 bei 199,68 US-Dollar in den Fokus rücken. Auf der Unterseite dürfte erst ein Kursrutsch unter 134,92 US-Dollar zu größeren Verwerfungen führen und die Aktie auf 123,42 und darunter sogar glatt 100,00 US-Dollar talwärts drücken.

Datadog Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Bis Monatsende ergibt sich aus technischer Sicht bei Datadog Kurspotenzial auf 170,08 US-Dollar und kann über entsprechend gehebelte Scheine nachgehandelt werden. Einer davon ist das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM4UPA, ausgestattet mit einem Hebel von 8,4. Ein Anstieg an das Vorjahreshoch würde demnach eine Renditechance von 60 Prozent bieten, rechnerisches Ziel des Scheins wurde bei 2,53 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines zu erwartenden Pullbacks das Niveau von 148,60 US-Dollar gemessen am Basiswert vorläufig noch nicht überschreiten. Im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,70 Euro gleich. Der Anlagehorizont beträgt hierbei nur wenige Tage bis Wochen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM4UPA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,45 - 1,59 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 140,1694 US-Dollar Basiswert: Datadog Inc. KO-Schwelle: 140,1694 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,36 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,53 Euro Hebel: 8,4 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

