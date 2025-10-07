Verstecktes Goldsystem: Die nächste große Gold-Entdeckung

Vollbild / Im heute veröffentlichten Video erläutert Tocvan CEO Brodie Sutherland die Bedeutung der Magnetik-Ergebnisse: Diese weisen nicht nur in der Tiefe – erkennbar an den violett markierten Zonen hier im Bild – auf ein riesiges goldführendes System hin, sondern bestätigen auch hochgradige Gold- und Silbermineralisation unmittelbar an der Oberfläche (siehe zweites Bild hierunter). Die unmittelbar bevorstehenden Bohrungen werden diese Ziele erstmals testen – und können den Beginn einer bedeutenden Neuentdeckung markieren. Veröffentlichung im Auftrag von Tocvan Ventures Corp.

Mit den heute veröffentlichten Ergebnissen der drohnengestützten Magnetikmessung setzt Tocvan Ventures Corp. den nächsten Meilenstein in der Exploration seines 100% kontrollierten Gran Pilar Gold-Silber-Projekts in Sonora, Mexiko. Die farbintensiven Karten sprechen für sich: Unter der Oberfläche des South Block zeichnet sich ein komplexes Netz aus Verwerfungen und magnetischen Tiefs ab – genau dort, wo bereits außergewöhnlich hohe Gold- und Silbergehalte an der Oberfläche entdeckt wurden.



Diese neue strukturelle Entdeckung bestätigt nicht nur das geologische Modell von Tocvan, sondern eröffnet zugleich das Potenzial für mehrere bislang nicht-esplorierte Zielzonen. Die perfekte Übereinstimmung zwischen Magnetikdaten und Geochemie – mit Probenwerten von bis zu 21,2 g/t Gold und über 2.000 g/t Silber – deutet auf ein zusammenhängendes, magmatisch gespeistes System hin, das die Grundlage einer riesigen Gold-Silber-Lagerstätte bilden kann.



In Kombination mit den bereits genehmigten Bohrzielen und dem laufenden Pilotprojekt zur Haufenlaugung entsteht damit ein Gesamtbild, das Anleger aufhorchen lässt: Tocvan steht unmittelbar vor der nächsten Phase eines Projekts, das sich rasant von der Exploration zur Entwicklung bewegt – in einer Zeit, in der Goldpreise auf historischen Höchstständen bei $4.000 USD/Unze notieren.

Hier geht es zum heute von Tocvan veröffentlichen Video über die Magnetik-Ergebnisse:

Quelle: https://youtu.be/3NjhRWsMtpA?si=Mx7ZAl8W02z7SDjT

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, kommentierte in der heutigen News: "Wir sind begeistert von den ersten Ergebnissen dieser drohnengestützten magnetischen Vermessung, denn sie bestätigt nicht nur unser Geomodell, sondern deckt auch neue Möglichkeiten im unzureichend erkundeten South Block auf. Die starke Übereinstimmung der magnetischen Anomalien mit unseren geochemischen Daten an der Oberfläche untermauert das Potenzial für bedeutende Entdeckungen bei Gran Pilar. Wir sind damit bestens aufgestellt, um unsere Explorationsarbeiten voranzutreiben, und rücken unserem Ziel näher, den gesamten Wert des Projekts für unsere Aktionäre zu erschließen."

Fazit: Gran Pilar wächst in eine neue Dimension



Mit der Entdeckung des strukturellen Komplexes im South Block bestätigt Tocvan erneut das enorme geologische Potenzial von Gran Pilar. Was sich auf den Magnetikkarten abzeichnet, ist weit mehr als ein technisches Detail – es ist die Grundlage für die nächste große Gold-Entdeckung in Sonora. Die Kombination aus starken Bohrergebnissen, hochgradigen Oberflächenproben und den neuen Magnetikdaten markiert einen entscheidenden Wendepunkt: Das Projekt entwickelt sich von einer aussichtsreichen Exploration hin zu einem potenziellen Produktionsszenario mit gewaltiger Hebelwirkung auf den Aktienkurs.



Bei einem Goldpreis von $4.000 USD/Unze und geschätzten Produktionskosten der geplanten Pilotmine von etwa $1.500 USD/Unze bietet Tocvan jetzt eine der spannendsten Chancen im mexikanischen Junior-Goldsektor. Die anstehenden Bohrungen könnten die Entdeckung einer großflächigen, offenen Lagerstätte bestätigen – und den Weg für die nächste Wachstumsphase ebnen. Für Anleger bedeutet das: Tocvan steht kurz davor, den Wert von Gran Pilar Schritt für Schritt freizulegen – mit jeder Probe, jeder Bohrung und jedem Meter mehr geologischer Klarheit.

Tocvan meldet erste Erkenntnisse der magnetischen Drohnenvermessung auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar: Entdeckung eines strukturellen Komplexes im South Block stimmt mit genehmigten Bohrzielen überein

Calgary, Alberta – 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64), ein führendes Explorations- und künftiges Produktionsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Gold- und Silberprojekte im mexikanischen Bundesstaat Sonora gerichtet ist, freut sich, die ersten Ergebnisse seiner laufenden drohnengestützten magnetischen Flugvermessung auf dem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. Im Zuge der Vermessung konnte ein bedeutender struktureller Komplex im South Block identifiziert werden, der eine starke Übereinstimmung mit der anomalen Geochemie an der Oberfläche aufweist, woraus sich neue vorrangige Ziele für die bevorstehenden vollständig genehmigten Bohr- und Explorationsaktivitäten ergeben.

Die magnetische Drohnenvermessung, die rund 224 Profilkilometer abdeckt, war darauf ausgerichtet, geologische Strukturen im Untergrund und mögliche Mineralisierungszonen auf dem weitläufigen Konzessionsgebiet Gran Pilar zu kartieren. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

- Identifizierung eines strukturellen Komplexes: ein markanter struktureller Korridor, der sich durch überkreuzende Verwerfungszonen im South Block auszeichnet. Dieser Komplex erstreckt sich über eine Fläche von 2,0 mal 2,5 Kilometern und weist magnetische Signaturen auf, die auf magmatische Aktivität hinweisen, die möglicherweise in Verbindung mit einer Mineralisierung steht.

- Übereinstimmung mit Geochemie an der Oberfläche: Die neu identifizierten Strukturen stimmen weitgehend mit zuvor gemeldeten Oberflächen-Gesteins- und Bodenproben überein, die erhöhte Gold- und Silberwerte aufweisen, darunter Untersuchungsergebnisse von bis zu 21,2 g/t Au und mehr als 2.000 g/t Ag aus früheren Probenahmeprogrammen. Diese Übereinstimmung legt das Potenzial für eine tiefliegende Mineralisierung nahe und unterstreicht die Höffigkeit des Gebiets für epithermale Gold-Silber-Lagerstätten.

- Erweiterung von Zielgebieten: Anhand der Vermessungsdaten konnten bestehende Ziele verfeinert und mehrere neue identifiziert werden, einschließlich Erweiterungen des bekannten Placer Corridor im South Block, in dem in der Vergangenheit Goldseifenbergbau betrieben wurde. Es gibt mehrere geophysikalische Anomalien im Osten und Südosten, die noch nicht kartiert oder beprobt worden sind.

Hier geht es zum Video: Update zur Magnetikvermessung

„Wir sind begeistert von den ersten Ergebnissen dieser drohnengestützten magnetischen Vermessung, denn sie bestätigt nicht nur unser Geomodell, sondern deckt auch neue Möglichkeiten im unzureichend erkundeten South Block auf“, so Brodie Sutherland, CEO von Tocvan. „Die starke Übereinstimmung der magnetischen Anomalien mit unseren geochemischen Daten an der Oberfläche untermauert das Potenzial für bedeutende Entdeckungen bei Gran Pilar. Wir sind damit bestens aufgestellt, um unsere Explorationsarbeiten voranzutreiben, und rücken unserem Ziel näher, den gesamten Wert des Projekts für unsere Aktionäre zu erschließen.“



Abbildungen 1 & 2. Oben: 1VD-Karte (erste vertikale Ableitung) der magnetischen Daten mit der Geochemie. Die magnetischen Daten sind gefiltert, um die oberflächennahen Anomalien mit den wichtigsten Verwerfungen und Strukturen im Zusammenhang mit magnetischen Tiefs (blau) zu zeigen. Magnetische Hochs (violett) stehen mit Gebieten mit Magnetitanreicherung in Verbindung mit magmatischer Aktivität (Wärmetreiber für Mineralisierung) in Zusammenhang. Die Karte umreißt ein 2 mal 2,5 km großes höffiges Gebiet. Unten: TMI-RTP-Karte (auf den Pol reduzierte Gesamtmagnetfeldstärke) mit der Geochemie. Ein großes magnetisches Hoch (violett) liegt im Zentrum des Gebiets und stimmt mit anomalen Gold- und Silberwerten überein, was möglicherweise auf ein magmatisches Zentrum oder eine wärmetreibende Quelle darunter hindeutet. Die Tiefs im Umfeld stehen mit strukturellen Merkmalen und Alteration in Verbindung mit epithermaler Mineralisierung in Zusammenhang.

Das Unternehmen bereitet derzeit den gesamten Datensatz auf, da zusätzliche Daten für den North Block erhoben werden, und führt diese mit bestehenden geophysikalischen, geologischen und geochemischen Informationen zusammen, um vorrangige Bohrziele zu ermitteln. Derzeit sind Probenahmen an der Oberfläche im Gange und in Kürze sollen Bohrungen und Schürfgrabungen aufgenommen werden. Tocvan bleibt einem systematischen Explorationsansatz verpflichtet, wobei fortschrittliche Technologien eingesetzt werden, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, aber zugleich das Entdeckungspotenzial zu maximieren.

Tocvan ist mit einer starken Bilanz und einem engagierten Team lokaler Experten weiterhin gut aufgestellt, um dieses Programm effizient durchzuführen. Die geplanten Arbeiten erfolgen auf den zu 100 % kontrollierten Flächen. Das Unternehmen wird aktuelle Informationen bereitstellen, sobald die entsprechenden Ergebnisse vorliegen.

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

1. Erweiterung des South Block in der Main Zone

a. Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025

i. 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

ii. 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

iii. 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025)

2. South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024)

a. Placer Corridor (900 Meter Streichlänge)

i. Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag

b. Placer Source Area

i. Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag

ii. Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag

3. North Block

a. North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche)

i. 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023)

ii. Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)



Abbildung 1. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigem Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Quelle: https://www.irw-press.com/de/news/tocvan-meldet-erste-erkenntnisse-der ...

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 63.801.341

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,86 CAD (07.10.2025)

Marktkapitalisierung: $55 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,54 EUR (07.10.2025)

Marktkapitalisierung: €35 Mio. EUR

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/„QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Rockstone Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan") weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann.