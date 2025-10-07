AMD & OpenAI Deal: Analysten heben drastisch die Kursziele!

Diese Nachricht von der spekatkulären Kooperation packte die Anleger. Denn der Deal beschert dem Chipdesigner höhere Umsätze. "Unsere Partnerschaft mit OpenAI wird AMD voraussichtlich einen Umsatz in zweistelliger Milliardenhöhe bescheren und gleichzeitig den Ausbau der KI-Infrastruktur von OpenAI beschleunigen", sagte Jean Hu, EVP, CFO und Schatzmeister von AMD.

Die Nachricht katapultierte die Aktie von AMD am Montag um bis zu 37 Prozent in die Höhe, ehe sie das Parkett immerhin noch mit einem Plus von rund 27 Prozent verließ: Was für ein Run!

War die Hausse am Montag ein bereits abgebranntes Feuerwerk, oder steckt mehr Potenzial in der Aktie von AMD?

Das sagen die Analysten zu AMD

"Die Partnerschaft hat das Potenzial, in den nächsten vier Jahren weit über 100 Milliarden US-Dollar von OpenAI sowie neuen und bestehenden Kunden zu generieren", so die Analysten von Jefferies unter der Leitung von Blayne Curtis in einer Mitteilung am Montag an Investoren.

Als Reaktion auf den Deal stufte Jefferies die Aktie auf Buy hoch und erhöhte das Kursziel drastisch von 170 auf 300 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent.

Auch Barclays hebt massiv das Kursziel für AMD an. Die britische Bank bewertet die Aktie am Montag weiterhin positiv mit einem Buy-Rating. Der Zielpreis wurde von 200 auf 275 US-Dollar erhöht. Das entsprocht einem Upsidepotenzial von rund 35 Prozent.

Weniger euphorisch ist Wells Fargo: Sie erhöhen zwar ihr Kursziel von 185 auf 275 US-Dollar, stufen aber das Rating für die Anteilsscheine von AMD von Kaufen auf Neutral herunter.

Weniger skeptisch, aber auch mit einem niedrigeren Kursziel als die anderen Analysten, bewertet die Deutsche Bank Securities AMD: mit einem Buy-Rating und mit einem Kursziel von 150 auf 200 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 180,0EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.

