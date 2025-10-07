Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe investiert in ...

Ridepanda betreibt in den USA eine digitale Plattform, über die Arbeitgeber ihren Angestellten die Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im Abo-Modell in Form eines Mitarbeiter-Benefits ermöglichen können. Damit verfolgt das Unternehmen eine ähnliche Mission wie Bikeleasing in Deutschland und Österreich: nachhaltige Mobilität für möglichst viele Beschäftigte zugänglich zu machen.

Synergien und gemeinsame Vision der Mobilität



"Ridepanda agiert in einem Umfeld, das großes Wachstumspotenzial bietet. Mit unserer Beteiligung wollen wir wertvolle Synergien schaffen, indem wir unsere Expertise aus dem Dienstrad-Leasing einbringen. Das Unternehmen ist wie wir innovativ und digital getrieben und uns beide verbindet die gemeinsame Vision, Fahrräder als Mitarbeiter-Benefit zu etablieren und die Zukunft der Mobilität zu gestalten", sagt Othmane Khelil, Co-CEO und

Internationalisierungs-Verantwortlicher der Bikeleasing-Gruppe.

Stärkung der Marktposition



Mit der Beteiligung unterstreicht Bikeleasing seine Rolle als einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing und bekräftigt zugleich seinen Anspruch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und internationale Märkte aktiv mitzugestalten.



Über die Bikeleasing-Gruppe



Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH & Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.

Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger, qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.



An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg, Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - treiben über 500 Mitarbeitende den Ausbau nachhaltiger Mobilität voran und machen attraktive Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter ganz einfach zugänglich.

