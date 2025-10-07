    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG / Bikeleasing-Gruppe investiert in ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Bikeleasing investiert in US-Firma Ridepanda.
    • Ziel: internationale Expansion und Synergien nutzen.
    • Stärkung der Marktposition im Dienstrad-Leasing.

    Bikeleasing-Gruppe investiert in US-Unternehmen Ridepanda / Dienstrad-Anbieter geht weiter auf Expansionskurs (FOTO) Uslar (ots) - Die Bikeleasing-Gruppe beteiligt sich am US-amerikanischen Unternehmen Ridepanda. Mit der strategischen Investition will Bikeleasing seine internationale Expansion vorantreiben sowie die eigenen Erfahrungen aus dem Dienstrad-Leasing-Geschäft in den Vereinigten Staaten einbringen.

    Ridepanda betreibt in den USA eine digitale Plattform, über die Arbeitgeber ihren Angestellten die Nutzung von Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern im Abo-Modell in Form eines Mitarbeiter-Benefits ermöglichen können. Damit verfolgt das Unternehmen eine ähnliche Mission wie Bikeleasing in Deutschland und Österreich: nachhaltige Mobilität für möglichst viele Beschäftigte zugänglich zu machen.

    Synergien und gemeinsame Vision der Mobilität

    "Ridepanda agiert in einem Umfeld, das großes Wachstumspotenzial bietet. Mit unserer Beteiligung wollen wir wertvolle Synergien schaffen, indem wir unsere Expertise aus dem Dienstrad-Leasing einbringen. Das Unternehmen ist wie wir innovativ und digital getrieben und uns beide verbindet die gemeinsame Vision, Fahrräder als Mitarbeiter-Benefit zu etablieren und die Zukunft der Mobilität zu gestalten", sagt Othmane Khelil, Co-CEO und
    Internationalisierungs-Verantwortlicher der Bikeleasing-Gruppe.

    Stärkung der Marktposition

    Mit der Beteiligung unterstreicht Bikeleasing seine Rolle als einer der führenden Anbieter im Bereich Dienstrad-Leasing und bekräftigt zugleich seinen Anspruch, neue Geschäftsfelder zu erschließen und internationale Märkte aktiv mitzugestalten.

    Über die Bikeleasing-Gruppe

    Die Bikeleasing-Gruppe zählt zu den führenden Anbietern für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Unter ihrem Dach bündelt sie die Expertise der BLS Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, der Bikeleasing-Service Österreich GmbH, der BLS Bikeleasing Versicherungs GmbH & Co. KG, der Probonio GmbH, der BIKE2FUTURE GmbH sowie der Lesora GmbH.

    Mehr als 80.000 Unternehmen mit über 3,9 Millionen Mitarbeitenden vertrauen bereits auf die Lösungen der Unternehmensgruppe. Das umfassende Leistungsportfolio vereint alle relevanten Services aus einer Hand - vom Dienstrad-Leasing mit umfänglichem Versicherungsschutz und Servicepaket über steuerfreie Mitarbeiter-Benefits per App bis hin zur Vermarktung hochwertiger, qualitätsgeprüfter Gebrauchträder.

    An zehn Standorten in Deutschland und Österreich - darunter Berlin, Freiburg, Innsbruck, Landshut, München, Schönhagen, Uslar, Vellmar - treiben über 500 Mitarbeitende den Ausbau nachhaltiger Mobilität voran und machen attraktive Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter ganz einfach zugänglich.

    Pressekontakt:

    Linda Volkmann
    Head of Communications
    E-Mail: mailto:presse@bikeleasing.de
    Telefon: +49 (0) 55 71 / 30 26 - 2104
    https://bikeleasing.de/presse

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
