    Red Bull Media House verpflichtet Green Toolkit für CO2e Reporting / Konzernweite Integration in Produktionsrichtlinien für ISO und CSRD konforme Nachhaltigkeitsberichte (FOTO)

    Zum CO2e Reporting Tool
    Köln (ots) - Die GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH (https://www.gruener-werkzeugkas
    ten.de/de/tool-fuer-nachhaltige-filmproduktionen/) gibt bekannt, dass ihre
    Nachhaltigkeitsplattform Green Toolkit (https://www.gruener-werkzeugkasten.de/)
    (Weitere Informationen: www.greentoolkit.com
    (https://berlinale.greentoolkit.com/) ) seit 2024 offiziell Teil der
    Produktionsrichtlinien von Red Bull Media House ist.

    Wie es in den Red Bull Green Production Guidelines heißt:

    "Das durch Green Toolkit ermöglichte kontinuierliche Monitoring der Emissionen
    sowie die strukturierte Datenerfassung ist verpflichtend." (Quelle: Red Bull
    Production Partner Portal (https://productionpartnerportal.redbull.com/) )

    Neben Red Bull Media House wird Green Toolkit auch in weiteren Einheiten des
    Konzerns aktiv eingesetzt, darunter ServusTV, Terra Mater Studios, Red Bull
    Studios sowie Global Media Services . Ziel ist die Unterstützung der
    konzernweiten CO2e-Erfassung und Nachhaltigkeitsberichterstattung in allen
    Produktionsaktivitäten.

    Durch die verpflichtende Nutzung des Green Toolkit hat Red Bull Media House ein
    System etabliert, das eine einheitliche CO2e-Datenerfassung ermöglicht und
    prüfungsfähige Nachhaltigkeitsberichte sicherstellt. Die Plattform unterstützt
    Produktionsabläufe mit verlässlichen Emissionsdaten und praxisnahen Tools zur
    Messung ökologischer Auswirkungen.

    Zentrale Funktionen von Green Toolkit:

    - ISO 14067-konforme CO2e-Bilanzierung für präzise Emissionsmessung
    - Umfassende Scope-3-Erfassung entlang der gesamten Lieferkette
    - Audit-sichere ESG-Berichte für Förderungen, Regulierungen und interne Vorgaben
    - Modulare, mehrsprachige Architektur , anpassbar an unterschiedliche
    Produktionsworkflows
    - Etablierte Nutzung in über 1.500 Produktionen in 34+ Ländern

    Mehr Informationen zu den Funktionsmodulen und internationalen Einsatzbeispielen
    finden Sie auf https://press.greentoolkit.com/ .

    Durch die Integration von Scope-3-Emissionen adressiert Green Toolkit eine der
    größten Herausforderungen nachhaltiger Produktion - die bislang schwer messbaren
    Lieferkettenemissionen werden so transparent und steuerbar.

    Stimmen der Grüner Werkzeugkasten GmbH
    (https://www.linkedin.com/company/gruener-werkzeugkasten/)

    "Die Aufnahme des Green Toolkit durch einen internationalen Medienkonzern wie
    Red Bull Media House in die offiziellen Produktionsrichtlinien zeigt, wie
