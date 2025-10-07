Red Bull Media House verpflichtet Green Toolkit für CO2e Reporting / Konzernweite Integration in Produktionsrichtlinien für ISO und CSRD konforme Nachhaltigkeitsberichte (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zum CO2e Reporting Tool

https://ots.de/BO3guN

--------------------------------------------------------------



Köln (ots) - Die GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH (https://www.gruener-werkzeugkas

ten.de/de/tool-fuer-nachhaltige-filmproduktionen/) gibt bekannt, dass ihre

Nachhaltigkeitsplattform Green Toolkit (https://www.gruener-werkzeugkasten.de/)

(Weitere Informationen: www.greentoolkit.com

(https://berlinale.greentoolkit.com/) ) seit 2024 offiziell Teil der

Produktionsrichtlinien von Red Bull Media House ist.





Wie es in den Red Bull Green Production Guidelines heißt:"Das durch Green Toolkit ermöglichte kontinuierliche Monitoring der Emissionensowie die strukturierte Datenerfassung ist verpflichtend." (Quelle: Red BullProduction Partner Portal (https://productionpartnerportal.redbull.com/) )Neben Red Bull Media House wird Green Toolkit auch in weiteren Einheiten desKonzerns aktiv eingesetzt, darunter ServusTV, Terra Mater Studios, Red BullStudios sowie Global Media Services . Ziel ist die Unterstützung derkonzernweiten CO2e-Erfassung und Nachhaltigkeitsberichterstattung in allenProduktionsaktivitäten.Durch die verpflichtende Nutzung des Green Toolkit hat Red Bull Media House einSystem etabliert, das eine einheitliche CO2e-Datenerfassung ermöglicht undprüfungsfähige Nachhaltigkeitsberichte sicherstellt. Die Plattform unterstütztProduktionsabläufe mit verlässlichen Emissionsdaten und praxisnahen Tools zurMessung ökologischer Auswirkungen.Zentrale Funktionen von Green Toolkit:- ISO 14067-konforme CO2e-Bilanzierung für präzise Emissionsmessung- Umfassende Scope-3-Erfassung entlang der gesamten Lieferkette- Audit-sichere ESG-Berichte für Förderungen, Regulierungen und interne Vorgaben- Modulare, mehrsprachige Architektur , anpassbar an unterschiedlicheProduktionsworkflows- Etablierte Nutzung in über 1.500 Produktionen in 34+ LändernMehr Informationen zu den Funktionsmodulen und internationalen Einsatzbeispielenfinden Sie auf https://press.greentoolkit.com/ .Durch die Integration von Scope-3-Emissionen adressiert Green Toolkit eine dergrößten Herausforderungen nachhaltiger Produktion - die bislang schwer messbarenLieferkettenemissionen werden so transparent und steuerbar.Stimmen der Grüner Werkzeugkasten GmbH(https://www.linkedin.com/company/gruener-werkzeugkasten/)"Die Aufnahme des Green Toolkit durch einen internationalen Medienkonzern wieRed Bull Media House in die offiziellen Produktionsrichtlinien zeigt, wie