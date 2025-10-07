Red Bull Media House verpflichtet Green Toolkit für CO2e Reporting / Konzernweite Integration in Produktionsrichtlinien für ISO und CSRD konforme Nachhaltigkeitsberichte (FOTO)
Köln (ots) - Die GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH (https://www.gruener-werkzeugkas
ten.de/de/tool-fuer-nachhaltige-filmproduktionen/) gibt bekannt, dass ihre
Nachhaltigkeitsplattform Green Toolkit (https://www.gruener-werkzeugkasten.de/)
(Weitere Informationen: www.greentoolkit.com
(https://berlinale.greentoolkit.com/) ) seit 2024 offiziell Teil der
Produktionsrichtlinien von Red Bull Media House ist.
Wie es in den Red Bull Green Production Guidelines heißt:
"Das durch Green Toolkit ermöglichte kontinuierliche Monitoring der Emissionen
sowie die strukturierte Datenerfassung ist verpflichtend." (Quelle: Red Bull
Production Partner Portal (https://productionpartnerportal.redbull.com/) )
Neben Red Bull Media House wird Green Toolkit auch in weiteren Einheiten des
Konzerns aktiv eingesetzt, darunter ServusTV, Terra Mater Studios, Red Bull
Studios sowie Global Media Services . Ziel ist die Unterstützung der
konzernweiten CO2e-Erfassung und Nachhaltigkeitsberichterstattung in allen
Produktionsaktivitäten.
Durch die verpflichtende Nutzung des Green Toolkit hat Red Bull Media House ein
System etabliert, das eine einheitliche CO2e-Datenerfassung ermöglicht und
prüfungsfähige Nachhaltigkeitsberichte sicherstellt. Die Plattform unterstützt
Produktionsabläufe mit verlässlichen Emissionsdaten und praxisnahen Tools zur
Messung ökologischer Auswirkungen.
Zentrale Funktionen von Green Toolkit:
- ISO 14067-konforme CO2e-Bilanzierung für präzise Emissionsmessung
- Umfassende Scope-3-Erfassung entlang der gesamten Lieferkette
- Audit-sichere ESG-Berichte für Förderungen, Regulierungen und interne Vorgaben
- Modulare, mehrsprachige Architektur , anpassbar an unterschiedliche
Produktionsworkflows
- Etablierte Nutzung in über 1.500 Produktionen in 34+ Ländern
Mehr Informationen zu den Funktionsmodulen und internationalen Einsatzbeispielen
finden Sie auf https://press.greentoolkit.com/ .
Durch die Integration von Scope-3-Emissionen adressiert Green Toolkit eine der
größten Herausforderungen nachhaltiger Produktion - die bislang schwer messbaren
Lieferkettenemissionen werden so transparent und steuerbar.
Stimmen der Grüner Werkzeugkasten GmbH
(https://www.linkedin.com/company/gruener-werkzeugkasten/)
"Die Aufnahme des Green Toolkit durch einen internationalen Medienkonzern wie
Red Bull Media House in die offiziellen Produktionsrichtlinien zeigt, wie
