    BERENBERG stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Finanzziele des Baustoffkonzerns, die als realistisch angesehen worden seien, halte er den neuen Ausblick bis zum Jahr 2030 für eindeutig positiv, schrieb Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Jahren sehe er deshalb für die Aktie in den kommenden Jahren weiteres Aufwärtspotenzial./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,53 % und einem Kurs von 90,10EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Harry Goad
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 110
    Kursziel alt: 110
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


