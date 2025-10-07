UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain auf "Neutral" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Auf seinem Kapitalmarkttag habe der Baustoffproduzent einen Fahrplan für die Jahre bis 2023 vorgestellt, der sich auf das Wachstum in neuen Bereichen fokussiere, schrieb Marcus Cole in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 90,18EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Marcus Cole

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

