UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt habe, sehe er das Biergeschäft in Ostafrika sowie andere nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten in China, Indien, der Türkei und den USA auf dem Prüfstand, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,50EUR auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24,5

Kursziel alt: 24,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

