Circus Aktie klettert deutlich - 07.10.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Circus einen Gewinn von +27,21 % verbuchen.

Die Circus Aktie notiert aktuell bei 19,000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,85 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,050 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Circus Aktie damit um +20,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Circus -27,42 % verloren.

Circus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,40 % 1 Monat +21,62 % 3 Monate +27,21 % 1 Jahr -18,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Circus Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Circus Aktie, insbesondere im Kontext der Konkurrenz durch Goodbytz, die bereits Aufträge von der US Army erhalten hat. Nutzer äußern sowohl optimistische Erwartungen an steigende Kurse als auch Bedenken hinsichtlich der begrenzten Produktionskapazität und der Glaubwürdigkeit des Unternehmens. Die Meinungen über die langfristigen Perspektiven sind gespalten, was die Unsicherheit über die zukünftige Marktstellung von Circus widerspiegelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Circus eingestellt.

Informationen zur Circus Aktie

Es gibt 24 Mio. Circus Aktien. Damit ist das Unternehmen 448,78 Mio. wert.

Circus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Circus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Circus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.