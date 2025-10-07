45 Prozent in 5 Tagen
Archer-Aktie explodiert: Teil von Teslas Geheim-Event?
Beflügelt von Gerüchten über eine mögliche Beteiligung am geheimnisvollen Tesla-Event am 7. Oktober erlebt Archer Aviation einen Kurssprung. Anleger spekulieren über eine spektakuläre Kooperation im eVTOL-Sektor.
- Archer Aviation profitiert von Tesla-Gerüchten.
- Aktienkurs steigt um 16 Prozent am Montag.
- Spekulationen über eVTOL-Kooperation mit Tesla.
- Report: Epische Goldpreisrallye
Die Aktien von Archer Aviation haben am Montag ihren höchsten Stand seit Juli erreicht. Auslöser waren Spekulationen, dass der Hersteller von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL) in die mit Spannung erwartete Ankündigung von Tesla eingebunden sein könnte.
Tesla hatte am Wochenende auf der Plattform X ein neun Sekunden langes Video veröffentlicht. Es zeigte ein sich drehendes Tesla-Logo und blendete am Ende das Datum 7. Oktober ein.
Ein weiteres zehn Sekunden langes Video zeigte Tesla-Scheinwerfer im Dunkeln. An der Wall Street deuteten Anleger dies als Hinweis auf die Vorstellung eines neuen Produkts.
Die Fantasie um eine mögliche Zusammenarbeit trieb die Aktie von Archer Aviation am Montag um 16 Prozent nach oben. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Kursplus damit auf rund 45 Prozent:
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion