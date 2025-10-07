Archer-Aktie explodiert: Teil von Teslas Geheim-Event?

Die Aktien von Archer Aviation haben am Montag ihren höchsten Stand seit Juli erreicht. Auslöser waren Spekulationen, dass der Hersteller von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL) in die mit Spannung erwartete Ankündigung von Tesla eingebunden sein könnte.

Tesla hatte am Wochenende auf der Plattform X ein neun Sekunden langes Video veröffentlicht. Es zeigte ein sich drehendes Tesla-Logo und blendete am Ende das Datum 7. Oktober ein.