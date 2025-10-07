    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    SAP-Vorstand Saueressig fordert mehr Tempo bei KI in Europa

    Wirtschaft - SAP-Vorstand Saueressig fordert mehr Tempo bei KI in Europa
    Foto: SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - SAP-Vorstand Thomas Saueressig drängt auf mehr Tempo bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz in Europa.

    "Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", sagte Saueressig am Dienstag den Sendern RTL und ntv. KI müsse fester Bestandteil von Geschäftsprozessen werden, "keine Spielwiese". Europa habe mit seinen Industriedaten einen "enormen Schatz", der gehoben werden müsse.

    SAP investiere dafür mehr als 20 Milliarden Euro in souveräne KI- und Cloudlösungen. Souveränität bedeute Wahlfreiheit, so Saueressig: "Wir brauchen Spitzentechnologie aus Europa - aber mit globalem Blick."

    Verfasst von Redaktion dts
