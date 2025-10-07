Wirtschaft
SAP-Vorstand Saueressig fordert mehr Tempo bei KI in Europa
Foto: SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - SAP-Vorstand Thomas Saueressig drängt auf mehr Tempo bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz in Europa.
"Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem", sagte Saueressig am Dienstag den Sendern RTL und ntv. KI müsse fester Bestandteil von Geschäftsprozessen werden, "keine Spielwiese". Europa habe mit seinen Industriedaten einen "enormen Schatz", der gehoben werden müsse.
SAP investiere dafür mehr als 20 Milliarden Euro in souveräne KI- und Cloudlösungen. Souveränität bedeute Wahlfreiheit, so Saueressig: "Wir brauchen Spitzentechnologie aus Europa - aber mit globalem Blick."
Starter87 schrieb 19.09.25, 10:15
Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.
Also meine Hoffnung, es kommt eben keine ...und habe dementsprechend gestern und heute aufgestockt....denn Monat für Monat rückt die HV bzw. AR Sitzung näher.
Allerdings erst wenn die entsprechende AR Sitzung im April ? zur HV 2026 abgehalten ist und schriftlich die Einladung mit der entsprechenden Gewinnverwenndung
(Divi-Vorschlag) veröffentlich ist, erwarte ich eine deutliche Bewegung im Kurs, da dann die Dividenden Fakten für Alle vorliegen. So jedenfalls meine Meinung, da dann i.d.R. die letzten Zweifel über eine hohe Ausschüttung beseitigt sind.
Habe es jedenfalls schon erlebt das Dinge zwar irgendwie bekannt waren, aber erst mit den Tageordnungspunkten & Veröffentlichung (z.B. Adhoc) Kurse bewegt wurden.
Es bleibt also spannend, nach unten sehe ich RTL ohne Gewinnwarnung jedenfalls bei 34€ grob abgesichert.
Schönes WoE Gruß Starter87
carfal schrieb 17.09.25, 15:36
Mein Lieblingsthema RTL Aktie:
RTL sammelt bekanntlich 4 Millionen Aktien ein mit freundlicher Unterstützung von Bertelsmann, die ja einen Teil beisteuern.
Gesetzt den Fall, RTL setzt eine Gesamtdividende von 8 € an (5+3)?
Was macht das mit dem Kurs?
Aufgrund der ca 75% Beteiligung von Bertelsmann könnte dies ein schöner Flaschenhals geben.
RTL (oder Bertelsmann) schmeisst zum Höchstkurs wieder ein paar Aktien auf den Markt, 75% der Dividende gehen sowieso an Bertelsman und schon ist der Einkauf von Sky ein noch besseres Schnäppchen.
Wenn der Flaschenhals sehr eng werden würde, könnte daraus eine schöne Kursrakete aus dem Flaschenhals emporsteigen.
Ob die bei RTL auch solche Fantasien haben😅?
Erdman schrieb 15.09.25, 16:17
Daher beabsichtigt die RTL Group, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt um weitere rund 0,8 Millionen Aktien fortzusetzen. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das kann den Kurs bis zum Jahresende stützen.
