Thyssenkrupp Nucera: Neue BiTAC-Generation mit Top-Leistung & Wartung

Die neue Generation der Elektrolyseure BM2.7 v7 und e-BiTAC v7 von thyssenkrupp nucera bietet höhere Effizienz und Zuverlässigkeit in der Chlor-Alkali-Elektrolyse.

Beide Modelle erreichen einen Stromverbrauch von weniger als 1.960 kWh pro Tonne NaOH bei 6 kA/m², was neue Standards setzt.

Neu entwickelte Werkzeug- und Konstruktionslösungen verkürzen Montage- und Wartungszeiten der Elektrolyseure.

Die Technologien bieten eine einfachere Wartung und Installation sowie eine membranfreundliche elastische Kathodenstruktur.

thyssenkrupp nucera hat über 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von BiTAC- und BM-Technologien, die kontinuierlich verbessert wurden.

Das Unternehmen hat im Juli 2023 einen Börsengang durchgeführt und ist Mitglied des SDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

Der nächste wichtige Termin, Handelssperrzeiten, bei thyssenkrupp nucera ist am 11.11.2025.

Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.

12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,780EUR das entspricht einem Plus von +0,68 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.421,17PKT (-0,47 %).





