AKTIE IM FOKUS
Redcare bauen Vortagesgewinne aus - Analysten optimistisch
- Redcare Pharmacy-Aktien steigen um 3,3 Prozent.
- Barclays setzt Kursziel bei 140 Euro, Deutsche Bank 214.
- Abwärtstrend seit 170 Euro bleibt weiterhin intakt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy haben am Dienstag nach ihrem prozentual zweistelligen Kurswachstum vom Vortag nochmals zugelegt. Sie gewannen zuletzt 3,3 Prozent und testeten damit ihr am Montag im frühen Handel erreichtes Tageshoch bei 89,90 Euro. Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal hatten die Aktien der Online-Apotheke zum Wochenauftakt beflügelt.
Die Barclays Bank nahm nun die Bewertung für die Titel mit "Overweight" auf und nannte ein Kursziel von 140 Euro. Die Deutsche Bank liegt mit ihrem Kursziel von 214 Euro noch deutlich darüber.
Der im November des vergangenen Jahres bei etwas über 170 Euro gestartete Abwärtstrend ist jedoch noch immer intakt. Um ihn zu knacken, müsste der Kurs zunächst an die 100-Euro-Marke heranlaufen./ajx/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 89,55 auf Tradegate (07. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um +20,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,81 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 164,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von -6,07 %/+145,13 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Immerhin hat man nun bereits 383 in der Tasche, und in Q4/24 waren es alleine bereits 232 mio EUR.
Habe nochmal nachgelegt.