    Was Baufamilien jetzt wirklich wissen müssen (FOTO)

    Schlüchtern (ots) - Neue Gesetze, neue Standards, neue Fragen: Wer heute ein
    Haus bauen will, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Dachform und Grundriss,
    sondern auch vor einem Regelwerk aus Paragrafen, Richtlinien und
    Förderbedingungen. Begriffe wie GEG-Novelle wirken auf viele Baufamilien erstmal
    verwirrend. Living Haus bringt jetzt Licht ins Regeldickicht und sagt, worauf es
    wirklich ankommt.

    Schlüchtern, 07.10.2025

    Baufamilien müssen und sollen sich mit unterschiedlichen Regelungen
    auseinandersetzen, um energiesparend und vor allem gesetzeskonform zu bauen. Wir
    geben Orientierung und erklären, was für zukünftige Eigenheimbesitzer wirklich
    wichtig ist.

    GEG-Novelle: Energiesparen wird Pflicht

    GEG steht für Gebäudeenergiegesetz, welches im vergangenen Jahr nochmal
    verschärft worden ist. "Ab Januar 2024 muss grundsätzlich jede neu eingebaute
    Heizung 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzen", so das Bundesministerium für
    Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bedeutet: Baufamilien müssen auf
    Wärmepumpe und Co. setzen, um den Standard zu erfüllen.

    Das GEG sieht des Weiteren vor, dass Neubauten mindestens dem
    Energieeffizienzhausstandard 55 entsprechen. Bedeutet: Häuser dürfen nur noch 55
    % der Energie eines vergleichbaren Standardgebäudes verbrauchen - für Heizung,
    Warmwasser, Lüftung und Kühlung.

    Mit Living Haus bestens gerüstet

    Mit dem I-KON-Konzept von Living Haus sind die Häuser darauf ausgerichtet, diese
    Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Durchschnittlich
    18 kWh/m2 im Jahr erzielt das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen
    Komponenten:

    - Photovoltaikanlage
    - Batteriespeicher
    - Wärmepumpenheizung
    - Ideal gedämmte Gebäudehülle

    Die intelligente Technik- und Dämm-Kombination sorgt dafür, dass das Eigenheim
    nicht nur besonders energieeffizient ist, sondern auch richtig angenehm zu
    bewohnen. Das bedeutet: Weniger Verbrauch, mehr Komfort und einen großen Beitrag
    zum Klimaschutz ohne Verzicht.

    Mehr Klimaschutz, mehr Fördermöglichkeiten

    Baufamilien bekommen durch die verschiedenen Gesetze nicht nur Pflichten,
    sondern auch Chancen. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), das
    Baufamilien bei Living Haus für Eigenheim bekommen können, garantiert nicht nur
    ein gutes Gewissen, sondern auch mehr Budget bei KfW-Förderungen. 220.000 bis
    270.000 EUR an zinsvergünstigten Krediten bei der KfW sind mit der Förderung
    "Klimafreundlicher Neubau" möglich. Im Rahmen eben dieser Förderung wird zudem
    kompaktes Bauen gefördert, unter anderem das Effizienzhaus 55.

    Living Haus hilft hier nicht nur bei der Beantragung, sondern zeigt auch: Wer
    nachhaltig baut, spart langfristig. Mehr Energieeffizienz bedeutet: weniger
    Nebenkosten, mehr Fördergelder. Und ein besseres Gefühl.

    Über Living Haus

    Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
    hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
    der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
    Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
    dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
    Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
    Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
    Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
    Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
    Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
    und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
    ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
    Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
    Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
    digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

    Mehr Informationen: livinghaus.de

