Was Baufamilien jetzt wirklich wissen müssen (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Neue Gesetze, neue Standards, neue Fragen: Wer heute ein

Haus bauen will, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Dachform und Grundriss,

sondern auch vor einem Regelwerk aus Paragrafen, Richtlinien und

Förderbedingungen. Begriffe wie GEG-Novelle wirken auf viele Baufamilien erstmal

verwirrend. Living Haus bringt jetzt Licht ins Regeldickicht und sagt, worauf es

wirklich ankommt.



Schlüchtern, 07.10.2025





Baufamilien müssen und sollen sich mit unterschiedlichen Regelungen

auseinandersetzen, um energiesparend und vor allem gesetzeskonform zu bauen. Wir

geben Orientierung und erklären, was für zukünftige Eigenheimbesitzer wirklich

wichtig ist.



GEG-Novelle: Energiesparen wird Pflicht



GEG steht für Gebäudeenergiegesetz, welches im vergangenen Jahr nochmal

verschärft worden ist. "Ab Januar 2024 muss grundsätzlich jede neu eingebaute

Heizung 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzen", so das Bundesministerium für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bedeutet: Baufamilien müssen auf

Wärmepumpe und Co. setzen, um den Standard zu erfüllen.



Das GEG sieht des Weiteren vor, dass Neubauten mindestens dem

Energieeffizienzhausstandard 55 entsprechen. Bedeutet: Häuser dürfen nur noch 55

% der Energie eines vergleichbaren Standardgebäudes verbrauchen - für Heizung,

Warmwasser, Lüftung und Kühlung.



Mit Living Haus bestens gerüstet



Mit dem I-KON-Konzept von Living Haus sind die Häuser darauf ausgerichtet, diese

Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Durchschnittlich

18 kWh/m2 im Jahr erzielt das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen

Komponenten:



- Photovoltaikanlage

- Batteriespeicher

- Wärmepumpenheizung

- Ideal gedämmte Gebäudehülle



Die intelligente Technik- und Dämm-Kombination sorgt dafür, dass das Eigenheim

nicht nur besonders energieeffizient ist, sondern auch richtig angenehm zu

bewohnen. Das bedeutet: Weniger Verbrauch, mehr Komfort und einen großen Beitrag

zum Klimaschutz ohne Verzicht.



Mehr Klimaschutz, mehr Fördermöglichkeiten



Baufamilien bekommen durch die verschiedenen Gesetze nicht nur Pflichten,

sondern auch Chancen. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), das

Baufamilien bei Living Haus für Eigenheim bekommen können, garantiert nicht nur

ein gutes Gewissen, sondern auch mehr Budget bei KfW-Förderungen. 220.000 bis

270.000 EUR an zinsvergünstigten Krediten bei der KfW sind mit der Förderung

"Klimafreundlicher Neubau" möglich. Im Rahmen eben dieser Förderung wird zudem

kompaktes Bauen gefördert, unter anderem das Effizienzhaus 55.



Living Haus hilft hier nicht nur bei der Beantragung, sondern zeigt auch: Wer

nachhaltig baut, spart langfristig. Mehr Energieeffizienz bedeutet: weniger

Nebenkosten, mehr Fördergelder. Und ein besseres Gefühl.



Über Living Haus



Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der

hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in

der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen

Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,

dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus

Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die

Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen

Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem

Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen

Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten

und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von

ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle

Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living

Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und

digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.



Mehr Informationen: livinghaus.de



