GEG & Co.
Was Baufamilien jetzt wirklich wissen müssen (FOTO)
Schlüchtern (ots) - Neue Gesetze, neue Standards, neue Fragen: Wer heute ein
Haus bauen will, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Dachform und Grundriss,
sondern auch vor einem Regelwerk aus Paragrafen, Richtlinien und
Förderbedingungen. Begriffe wie GEG-Novelle wirken auf viele Baufamilien erstmal
verwirrend. Living Haus bringt jetzt Licht ins Regeldickicht und sagt, worauf es
wirklich ankommt.
Schlüchtern, 07.10.2025
Haus bauen will, steht nicht nur vor der Wahl zwischen Dachform und Grundriss,
sondern auch vor einem Regelwerk aus Paragrafen, Richtlinien und
Förderbedingungen. Begriffe wie GEG-Novelle wirken auf viele Baufamilien erstmal
verwirrend. Living Haus bringt jetzt Licht ins Regeldickicht und sagt, worauf es
wirklich ankommt.
Schlüchtern, 07.10.2025
Baufamilien müssen und sollen sich mit unterschiedlichen Regelungen
auseinandersetzen, um energiesparend und vor allem gesetzeskonform zu bauen. Wir
geben Orientierung und erklären, was für zukünftige Eigenheimbesitzer wirklich
wichtig ist.
GEG-Novelle: Energiesparen wird Pflicht
GEG steht für Gebäudeenergiegesetz, welches im vergangenen Jahr nochmal
verschärft worden ist. "Ab Januar 2024 muss grundsätzlich jede neu eingebaute
Heizung 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzen", so das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bedeutet: Baufamilien müssen auf
Wärmepumpe und Co. setzen, um den Standard zu erfüllen.
Das GEG sieht des Weiteren vor, dass Neubauten mindestens dem
Energieeffizienzhausstandard 55 entsprechen. Bedeutet: Häuser dürfen nur noch 55
% der Energie eines vergleichbaren Standardgebäudes verbrauchen - für Heizung,
Warmwasser, Lüftung und Kühlung.
Mit Living Haus bestens gerüstet
Mit dem I-KON-Konzept von Living Haus sind die Häuser darauf ausgerichtet, diese
Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Durchschnittlich
18 kWh/m2 im Jahr erzielt das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen
Komponenten:
- Photovoltaikanlage
- Batteriespeicher
- Wärmepumpenheizung
- Ideal gedämmte Gebäudehülle
Die intelligente Technik- und Dämm-Kombination sorgt dafür, dass das Eigenheim
nicht nur besonders energieeffizient ist, sondern auch richtig angenehm zu
bewohnen. Das bedeutet: Weniger Verbrauch, mehr Komfort und einen großen Beitrag
zum Klimaschutz ohne Verzicht.
Mehr Klimaschutz, mehr Fördermöglichkeiten
Baufamilien bekommen durch die verschiedenen Gesetze nicht nur Pflichten,
sondern auch Chancen. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), das
Baufamilien bei Living Haus für Eigenheim bekommen können, garantiert nicht nur
ein gutes Gewissen, sondern auch mehr Budget bei KfW-Förderungen. 220.000 bis
270.000 EUR an zinsvergünstigten Krediten bei der KfW sind mit der Förderung
"Klimafreundlicher Neubau" möglich. Im Rahmen eben dieser Förderung wird zudem
kompaktes Bauen gefördert, unter anderem das Effizienzhaus 55.
Living Haus hilft hier nicht nur bei der Beantragung, sondern zeigt auch: Wer
nachhaltig baut, spart langfristig. Mehr Energieeffizienz bedeutet: weniger
Nebenkosten, mehr Fördergelder. Und ein besseres Gefühl.
Über Living Haus
Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.
Mehr Informationen: livinghaus.de
Pressekontakt:
Living Fertighaus GmbH
Jasmin Thees
Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern
Telefon: +49 9741 808-250657
E-Mail: mailto:presse@livinghaus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/6132436
OTS: Living Haus
auseinandersetzen, um energiesparend und vor allem gesetzeskonform zu bauen. Wir
geben Orientierung und erklären, was für zukünftige Eigenheimbesitzer wirklich
wichtig ist.
GEG-Novelle: Energiesparen wird Pflicht
GEG steht für Gebäudeenergiegesetz, welches im vergangenen Jahr nochmal
verschärft worden ist. "Ab Januar 2024 muss grundsätzlich jede neu eingebaute
Heizung 65 Prozent Erneuerbare Energie nutzen", so das Bundesministerium für
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bedeutet: Baufamilien müssen auf
Wärmepumpe und Co. setzen, um den Standard zu erfüllen.
Das GEG sieht des Weiteren vor, dass Neubauten mindestens dem
Energieeffizienzhausstandard 55 entsprechen. Bedeutet: Häuser dürfen nur noch 55
% der Energie eines vergleichbaren Standardgebäudes verbrauchen - für Heizung,
Warmwasser, Lüftung und Kühlung.
Mit Living Haus bestens gerüstet
Mit dem I-KON-Konzept von Living Haus sind die Häuser darauf ausgerichtet, diese
Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen. Durchschnittlich
18 kWh/m2 im Jahr erzielt das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen
Komponenten:
- Photovoltaikanlage
- Batteriespeicher
- Wärmepumpenheizung
- Ideal gedämmte Gebäudehülle
Die intelligente Technik- und Dämm-Kombination sorgt dafür, dass das Eigenheim
nicht nur besonders energieeffizient ist, sondern auch richtig angenehm zu
bewohnen. Das bedeutet: Weniger Verbrauch, mehr Komfort und einen großen Beitrag
zum Klimaschutz ohne Verzicht.
Mehr Klimaschutz, mehr Fördermöglichkeiten
Baufamilien bekommen durch die verschiedenen Gesetze nicht nur Pflichten,
sondern auch Chancen. Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), das
Baufamilien bei Living Haus für Eigenheim bekommen können, garantiert nicht nur
ein gutes Gewissen, sondern auch mehr Budget bei KfW-Förderungen. 220.000 bis
270.000 EUR an zinsvergünstigten Krediten bei der KfW sind mit der Förderung
"Klimafreundlicher Neubau" möglich. Im Rahmen eben dieser Förderung wird zudem
kompaktes Bauen gefördert, unter anderem das Effizienzhaus 55.
Living Haus hilft hier nicht nur bei der Beantragung, sondern zeigt auch: Wer
nachhaltig baut, spart langfristig. Mehr Energieeffizienz bedeutet: weniger
Nebenkosten, mehr Fördergelder. Und ein besseres Gefühl.
Über Living Haus
Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.
Mehr Informationen: livinghaus.de
Pressekontakt:
Living Fertighaus GmbH
Jasmin Thees
Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern
Telefon: +49 9741 808-250657
E-Mail: mailto:presse@livinghaus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/6132436
OTS: Living Haus
Autor folgen