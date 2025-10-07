Tineco sorgt zum Prime Day für einen sauberen und stilvollen Auftritt Zuhause (FOTO)

Parallel zum internen Umbau treibt Amazon seine Geschäftserweiterung voran. AWS verkündete eine Partnerschaft mit der Nashville Innovation Alliance zur Entwicklung von KI- und Cloud-Talenten in Tennessee. Gleichzeitig schloss der Konzern eine strategische Kooperation mit NTT DATA für KI-gestützte Contact-Center-Lösungen ab.

Einen wichtigen regulatorischen Erfolg erzielte Amazon bei seinem Satelliten-Internet-Projekt Kuiper: Irische Behörden genehmigten den Betrieb eines Satelliten-Gateways in Cork ...

Der Führungswechsel kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Ende Oktober stehen die Quartalszahlen an, während am 7. und 8. Oktober der Prime Day über die Bühne geht. Analysten beobachten besonders die AWS-Performance, da Amazon seine Cloud-Strategie von allgemeinen Services hin zu spezialisierten KI-Angeboten verschiebt – ein Wandel, der das Wachstum in den kommenden Quartalen beschleunigen könnte.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-s-…



