Design trifft Leistung
Tineco sorgt zum Prime Day für einen sauberen und stilvollen Auftritt Zuhause (FOTO)
Sauberkeit mit Stil freuen: Tineco
(https://de-store.tineco.com/pages/tineco-2025-fall-sale-de) bietet seine
innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Rampenlicht stehen die
Highlight-Produkte FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S7 Stretch Steam, FLOOR ONE
STRETCH S6, PURE ONE S70 und das intelligente Teppichreinigungsgerät CARPET ONE
Cruiser . Ob kabellose Freiheit, intelligente iLoop-Sensorik, kraftvolle
Dampf-und Saugleistung oder vollautomatische Selbstreinigung - Tineco vereint
Spitzentechnologie und elegantes Design für eine gründliche Reinigung aller
Bodenarten. Die Prime Day-Angebote machen es einfach, das perfekte
Reinigungsgerät für jeden Haushalt zu sichern und den Herbst von Anfang an
strahlend sauber zu gestalten.
Die Prime Day Deals im Überblick:
- FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 589EUR (UVP 699EUR)
- FLOOR ONE STRETCH S6 für 329EUR (UVP 499EUR)
- PURE ONE S70 für 399EUR (UVP 499EUR)
- CARPET ONE Cruiser für 529EUR (UVP 699EUR)
Extra sparen: Mit dem Rabattcode TINECOPBDG erhalten Kunden zusätzlich zum Prime
Day-Aktionspreis bis zu 5 % Nachlass.
FLOOR ONE S9 Artist: Stil trifft Reinigungsintelligenz
Der FLOOR ONE S9 Artist vereint edles Design mit modernster Technologie und wird
so zum Highlight für anspruchsvolle Haushalte. Ausgestattet mit iLoop-Sensorik,
kraftvoller Saugleistung und einem intuitiven LED-Display bietet er jederzeit
volle Kontrolle über den Reinigungsprozess. Das schlanke Gerätedesign in
Kombination mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie ermöglicht ein besonders
flexibles Handling mit 360°-Manövrierbarkeit, während ergonomischer Griff und
ausgewogene Gewichtsverteilung die Bedienung angenehm leicht machen. Für
maximale Hygiene sorgt das integrierte Selbstreinigungssystem: Dank der 85 °C
FlashDry-Technologie werden Bürstenrollen automatisch gewaschen und getrocknet -
sauber, komfortabel und jederzeit einsatzbereit.
FLOOR ONE S9 Artist ist zum Prime Day für nur 569 Eurobei Amazon
(http://www.amazon.de/dp/B0DPP6C5YP) erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 29
Prozent.
FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Mit Dampf für einen glänzenden Auftritt
Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam bringt kraftvolle Dampfreinigung in einem
eleganten, schlanken Design ins Zuhause. Mit seinem innovativen 180°
Lay-Flat-Mechanismus erreicht er mühelos auch schwer zugängliche Stellen. Die
Kombination aus heißem Dampf und starker Saugleistung sorgt dabei für
hygienische Tiefenreinigung ohne den Einsatz zusätzlicher Chemikalien. Dank der
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Parallel zum internen Umbau treibt Amazon seine Geschäftserweiterung voran. AWS verkündete eine Partnerschaft mit der Nashville Innovation Alliance zur Entwicklung von KI- und Cloud-Talenten in Tennessee. Gleichzeitig schloss der Konzern eine strategische Kooperation mit NTT DATA für KI-gestützte Contact-Center-Lösungen ab.
Einen wichtigen regulatorischen Erfolg erzielte Amazon bei seinem Satelliten-Internet-Projekt Kuiper: Irische Behörden genehmigten den Betrieb eines Satelliten-Gateways in Cork ...
Der Führungswechsel kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Ende Oktober stehen die Quartalszahlen an, während am 7. und 8. Oktober der Prime Day über die Bühne geht. Analysten beobachten besonders die AWS-Performance, da Amazon seine Cloud-Strategie von allgemeinen Services hin zu spezialisierten KI-Angeboten verschiebt – ein Wandel, der das Wachstum in den kommenden Quartalen beschleunigen könnte.>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-s-…
Charttechnisch sieht es bei Amazon wacklig aus. Zweimal, im Juli und im September, hatte sich die Aktie dem Rekordhoch angenähert, drehte aber beide Male bereits ein gutes Stück darunter wieder ab. Dadurch ist der Kurs jetzt in einen Bereich abgerutscht, der das bullische Lager in die Pflicht nimmt. Denn der Amazon-Kurs nähert sich erneut, wie bereits im August, der 200-Tage-Linie, weißt LYNX darauf hin:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20251006112027-img-1842.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/amazon-aktie/amazon-analyse/
Wann geht das Ding endlich wieder nach oben???