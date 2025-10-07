    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Design trifft Leistung

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tineco sorgt zum Prime Day für einen sauberen und stilvollen Auftritt Zuhause (FOTO)

    Neuss (ots) - Zum Amazon Prime Day 2025 dürfen sich Haushalte auf smarte
    Sauberkeit mit Stil freuen: Tineco
    (https://de-store.tineco.com/pages/tineco-2025-fall-sale-de) bietet seine
    innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Rampenlicht stehen die
    Highlight-Produkte FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S7 Stretch Steam, FLOOR ONE
    STRETCH S6, PURE ONE S70 und das intelligente Teppichreinigungsgerät CARPET ONE
    Cruiser . Ob kabellose Freiheit, intelligente iLoop-Sensorik, kraftvolle
    Dampf-und Saugleistung oder vollautomatische Selbstreinigung - Tineco vereint
    Spitzentechnologie und elegantes Design für eine gründliche Reinigung aller
    Bodenarten. Die Prime Day-Angebote machen es einfach, das perfekte
    Reinigungsgerät für jeden Haushalt zu sichern und den Herbst von Anfang an
    strahlend sauber zu gestalten.

    Die Prime Day Deals im Überblick:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    206,40€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    234,83€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    - FLOOR ONE S9 Artist für 569EUR (UVP 799EUR)
    - FLOOR ONE S7 Stretch Steam für 589EUR (UVP 699EUR)
    - FLOOR ONE STRETCH S6 für 329EUR (UVP 499EUR)
    - PURE ONE S70 für 399EUR (UVP 499EUR)
    - CARPET ONE Cruiser für 529EUR (UVP 699EUR)

    Extra sparen: Mit dem Rabattcode TINECOPBDG erhalten Kunden zusätzlich zum Prime
    Day-Aktionspreis bis zu 5 % Nachlass.

    FLOOR ONE S9 Artist: Stil trifft Reinigungsintelligenz

    Der FLOOR ONE S9 Artist vereint edles Design mit modernster Technologie und wird
    so zum Highlight für anspruchsvolle Haushalte. Ausgestattet mit iLoop-Sensorik,
    kraftvoller Saugleistung und einem intuitiven LED-Display bietet er jederzeit
    volle Kontrolle über den Reinigungsprozess. Das schlanke Gerätedesign in
    Kombination mit der SmoothDrive-Bewegungstechnologie ermöglicht ein besonders
    flexibles Handling mit 360°-Manövrierbarkeit, während ergonomischer Griff und
    ausgewogene Gewichtsverteilung die Bedienung angenehm leicht machen. Für
    maximale Hygiene sorgt das integrierte Selbstreinigungssystem: Dank der 85 °C
    FlashDry-Technologie werden Bürstenrollen automatisch gewaschen und getrocknet -
    sauber, komfortabel und jederzeit einsatzbereit.

    FLOOR ONE S9 Artist ist zum Prime Day für nur 569 Eurobei Amazon
    (http://www.amazon.de/dp/B0DPP6C5YP) erhältlich. Das ist eine Ersparnis von 29
    Prozent.

    FLOOR ONE S7 Stretch Steam: Mit Dampf für einen glänzenden Auftritt

    Der FLOOR ONE S7 Stretch Steam bringt kraftvolle Dampfreinigung in einem
    eleganten, schlanken Design ins Zuhause. Mit seinem innovativen 180°
    Lay-Flat-Mechanismus erreicht er mühelos auch schwer zugängliche Stellen. Die
    Kombination aus heißem Dampf und starker Saugleistung sorgt dabei für
    hygienische Tiefenreinigung ohne den Einsatz zusätzlicher Chemikalien. Dank der
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Design trifft Leistung Tineco sorgt zum Prime Day für einen sauberen und stilvollen Auftritt Zuhause (FOTO) Zum Amazon Prime Day 2025 dürfen sich Haushalte auf smarte Sauberkeit mit Stil freuen: Tineco (https://de-store.tineco.com/pages/tineco-2025-fall-sale-de) bietet seine innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Rampenlicht stehen die …