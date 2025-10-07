FOGTEC eröffnet neue Standorte in Süd- und Osteuropa
Köln (ots) - FOGTEC Fire Protection baut ihre internationale Präsenz weiter aus:
Mit zwei neuen Standorten für die Aktivitäten in Süd- und Osteuropa stärkt das
Unternehmen seine Nähe zu Kunden, Projekten und Partnern. Die neuen Büros in
Mailand (Italien) und Budapest (Ungarn) ermöglichen es, noch schneller auf
Anforderungen in Süd- und Osteuropa zu reagieren, die Kommunikation zu
vereinfachen und technische Beratung auf höchstem Niveau direkt in den Regionen
vor Ort anzubieten.
Strategisch positioniert - lokal vernetzt
Mit zwei neuen Standorten für die Aktivitäten in Süd- und Osteuropa stärkt das
Unternehmen seine Nähe zu Kunden, Projekten und Partnern. Die neuen Büros in
Mailand (Italien) und Budapest (Ungarn) ermöglichen es, noch schneller auf
Anforderungen in Süd- und Osteuropa zu reagieren, die Kommunikation zu
vereinfachen und technische Beratung auf höchstem Niveau direkt in den Regionen
vor Ort anzubieten.
Strategisch positioniert - lokal vernetzt
Die beiden Regionen zeichnen sich durch zahlreiche Infrastrukturprojekte und
steigende Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden, Industrieanlagen und
Schienenfahrzeugen aus. Mit einer starken lokalen Präsenz kann FOGTEC Planer,
Systempartner, OEMs und Endkunden noch direkter ansprechen und unterstützen.
Projekte in Osteuropa betreuen Márton Horváth (Senior Key Account Manager),
Csaba Hujber (Design Support Engineer) und Szabolcs Kiss (Design Support
Engineer) künftig aus Budapest. Das Mailänder Büro für Südeuropa wird durch
Antonio Terio (Business Development Manager) und Michele Granata (Sales &
Business Development Manager) geleitet, erfahrene Ansprechpartner für Planer,
Betreiber und Behörden. Beide Teams verfügen über teils jahrzehntelange
Erfahrungen mit Hochdruck-Wassernebelsystemen und Detektion im Brandschutz.
Die neuen Teams begleiten Projekte von der Planung über die Genehmigung bis hin
zur Inbetriebnahme. Genauso bringen sie detailliertes Know-how zu regionalen
Normen und Vorschriften ein.
"Die Nachfrage nach innovativen Brandschutzlösungen wächst gerade in den
Regionen Südeuropa und Osteuropa kontinuierlich. Wir freuen uns, mit unseren
neuen Teams direkt vor Ort sein zu können. Für unsere Kunden bedeutet das:
direkte Ansprechpartner, kürzere Wege und umfassende Erfahrung", erklärt Dirk
Sprakel, Chairman der FOGTEC.
Technische Expertise und Zukunftsthemen im Fokus
Weltweit steigt die Zahl der Projekte für Rechenzentren und den Schutz von
Lithium-Ionen-Batterien. Zwei Bereiche, die besondere Herausforderungen für den
Brandschutz darstellen und in denen FOGTEC zu den führenden Anbietern von
Brandschutzlösungen zählt. Mit speziellen Systemen, die sowohl die Detektion als
auch die Brandbekämpfung mit Hochdruckwassernebel umfassen bietet FOGTEC
entscheidende Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit.
Die neuen Standorte in Süd- und Osteuropa sind daher nicht nur ein Schritt zu
mehr Kundennähe, sondern auch eine Antwort auf die wachsende Bedeutung dieser
Märkte und Technologien.
Über FOGTEC
Die FOGTEC Brandschutz GmbH ist ein 1997 gegründetes, inhabergeführtes
Unternehmen mit Hauptsitz in Köln sowie weiteren Standorten in Budapest,
Mailand, Mumbai und Shanghai. FOGTEC entwickelt, produziert und vermarktet
stationäre und mobile Systeme zur Branderkennung und -bekämpfung und ist ein
weltweit führendes Unternehmen für Brandschutz mit Hochdruckwassernebel in
Gebäuden, Zügen und Tunneln.
Weitere Informationen: http://www.fogtec.com
Pressekontakt:
FOGTEC Brandschutz GmbH
Evelyn Zitzke
Managerin Marketing und Kommunikation
Schanzenstraße 19A
51063 Köln
Tel.: +49 (0) 221 9 62 23 0
E-Mail: mailto:contact@fogtec.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42924/6132441
OTS: FOGTEC Brandschutz GmbH
steigende Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden, Industrieanlagen und
Schienenfahrzeugen aus. Mit einer starken lokalen Präsenz kann FOGTEC Planer,
Systempartner, OEMs und Endkunden noch direkter ansprechen und unterstützen.
Projekte in Osteuropa betreuen Márton Horváth (Senior Key Account Manager),
Csaba Hujber (Design Support Engineer) und Szabolcs Kiss (Design Support
Engineer) künftig aus Budapest. Das Mailänder Büro für Südeuropa wird durch
Antonio Terio (Business Development Manager) und Michele Granata (Sales &
Business Development Manager) geleitet, erfahrene Ansprechpartner für Planer,
Betreiber und Behörden. Beide Teams verfügen über teils jahrzehntelange
Erfahrungen mit Hochdruck-Wassernebelsystemen und Detektion im Brandschutz.
Die neuen Teams begleiten Projekte von der Planung über die Genehmigung bis hin
zur Inbetriebnahme. Genauso bringen sie detailliertes Know-how zu regionalen
Normen und Vorschriften ein.
"Die Nachfrage nach innovativen Brandschutzlösungen wächst gerade in den
Regionen Südeuropa und Osteuropa kontinuierlich. Wir freuen uns, mit unseren
neuen Teams direkt vor Ort sein zu können. Für unsere Kunden bedeutet das:
direkte Ansprechpartner, kürzere Wege und umfassende Erfahrung", erklärt Dirk
Sprakel, Chairman der FOGTEC.
Technische Expertise und Zukunftsthemen im Fokus
Weltweit steigt die Zahl der Projekte für Rechenzentren und den Schutz von
Lithium-Ionen-Batterien. Zwei Bereiche, die besondere Herausforderungen für den
Brandschutz darstellen und in denen FOGTEC zu den führenden Anbietern von
Brandschutzlösungen zählt. Mit speziellen Systemen, die sowohl die Detektion als
auch die Brandbekämpfung mit Hochdruckwassernebel umfassen bietet FOGTEC
entscheidende Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und
Wirtschaftlichkeit.
Die neuen Standorte in Süd- und Osteuropa sind daher nicht nur ein Schritt zu
mehr Kundennähe, sondern auch eine Antwort auf die wachsende Bedeutung dieser
Märkte und Technologien.
Über FOGTEC
Die FOGTEC Brandschutz GmbH ist ein 1997 gegründetes, inhabergeführtes
Unternehmen mit Hauptsitz in Köln sowie weiteren Standorten in Budapest,
Mailand, Mumbai und Shanghai. FOGTEC entwickelt, produziert und vermarktet
stationäre und mobile Systeme zur Branderkennung und -bekämpfung und ist ein
weltweit führendes Unternehmen für Brandschutz mit Hochdruckwassernebel in
Gebäuden, Zügen und Tunneln.
Weitere Informationen: http://www.fogtec.com
Pressekontakt:
FOGTEC Brandschutz GmbH
Evelyn Zitzke
Managerin Marketing und Kommunikation
Schanzenstraße 19A
51063 Köln
Tel.: +49 (0) 221 9 62 23 0
E-Mail: mailto:contact@fogtec.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42924/6132441
OTS: FOGTEC Brandschutz GmbH
Autor folgen