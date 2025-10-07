FOGTEC eröffnet neue Standorte in Süd- und Osteuropa

Köln (ots) - FOGTEC Fire Protection baut ihre internationale Präsenz weiter aus:

Mit zwei neuen Standorten für die Aktivitäten in Süd- und Osteuropa stärkt das

Unternehmen seine Nähe zu Kunden, Projekten und Partnern. Die neuen Büros in

Mailand (Italien) und Budapest (Ungarn) ermöglichen es, noch schneller auf

Anforderungen in Süd- und Osteuropa zu reagieren, die Kommunikation zu

vereinfachen und technische Beratung auf höchstem Niveau direkt in den Regionen

vor Ort anzubieten.



Strategisch positioniert - lokal vernetzt





Die beiden Regionen zeichnen sich durch zahlreiche Infrastrukturprojekte und

steigende Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden, Industrieanlagen und

Schienenfahrzeugen aus. Mit einer starken lokalen Präsenz kann FOGTEC Planer,

Systempartner, OEMs und Endkunden noch direkter ansprechen und unterstützen.



Projekte in Osteuropa betreuen Márton Horváth (Senior Key Account Manager),

Csaba Hujber (Design Support Engineer) und Szabolcs Kiss (Design Support

Engineer) künftig aus Budapest. Das Mailänder Büro für Südeuropa wird durch

Antonio Terio (Business Development Manager) und Michele Granata (Sales &

Business Development Manager) geleitet, erfahrene Ansprechpartner für Planer,

Betreiber und Behörden. Beide Teams verfügen über teils jahrzehntelange

Erfahrungen mit Hochdruck-Wassernebelsystemen und Detektion im Brandschutz.



Die neuen Teams begleiten Projekte von der Planung über die Genehmigung bis hin

zur Inbetriebnahme. Genauso bringen sie detailliertes Know-how zu regionalen

Normen und Vorschriften ein.



"Die Nachfrage nach innovativen Brandschutzlösungen wächst gerade in den

Regionen Südeuropa und Osteuropa kontinuierlich. Wir freuen uns, mit unseren

neuen Teams direkt vor Ort sein zu können. Für unsere Kunden bedeutet das:

direkte Ansprechpartner, kürzere Wege und umfassende Erfahrung", erklärt Dirk

Sprakel, Chairman der FOGTEC.



Technische Expertise und Zukunftsthemen im Fokus



Weltweit steigt die Zahl der Projekte für Rechenzentren und den Schutz von

Lithium-Ionen-Batterien. Zwei Bereiche, die besondere Herausforderungen für den

Brandschutz darstellen und in denen FOGTEC zu den führenden Anbietern von

Brandschutzlösungen zählt. Mit speziellen Systemen, die sowohl die Detektion als

auch die Brandbekämpfung mit Hochdruckwassernebel umfassen bietet FOGTEC

entscheidende Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und

Wirtschaftlichkeit.



Die neuen Standorte in Süd- und Osteuropa sind daher nicht nur ein Schritt zu

mehr Kundennähe, sondern auch eine Antwort auf die wachsende Bedeutung dieser

Märkte und Technologien.



Über FOGTEC



Die FOGTEC Brandschutz GmbH ist ein 1997 gegründetes, inhabergeführtes

Unternehmen mit Hauptsitz in Köln sowie weiteren Standorten in Budapest,

Mailand, Mumbai und Shanghai. FOGTEC entwickelt, produziert und vermarktet

stationäre und mobile Systeme zur Branderkennung und -bekämpfung und ist ein

weltweit führendes Unternehmen für Brandschutz mit Hochdruckwassernebel in

Gebäuden, Zügen und Tunneln.



Weitere Informationen: http://www.fogtec.com



Pressekontakt:



FOGTEC Brandschutz GmbH

Evelyn Zitzke

Managerin Marketing und Kommunikation

Schanzenstraße 19A

51063 Köln

Tel.: +49 (0) 221 9 62 23 0

E-Mail: mailto:contact@fogtec.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42924/6132441

OTS: FOGTEC Brandschutz GmbH







