    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    FOGTEC eröffnet neue Standorte in Süd- und Osteuropa

    Köln (ots) - FOGTEC Fire Protection baut ihre internationale Präsenz weiter aus:
    Mit zwei neuen Standorten für die Aktivitäten in Süd- und Osteuropa stärkt das
    Unternehmen seine Nähe zu Kunden, Projekten und Partnern. Die neuen Büros in
    Mailand (Italien) und Budapest (Ungarn) ermöglichen es, noch schneller auf
    Anforderungen in Süd- und Osteuropa zu reagieren, die Kommunikation zu
    vereinfachen und technische Beratung auf höchstem Niveau direkt in den Regionen
    vor Ort anzubieten.

    Strategisch positioniert - lokal vernetzt

    Die beiden Regionen zeichnen sich durch zahlreiche Infrastrukturprojekte und
    steigende Anforderungen an den Brandschutz in Gebäuden, Industrieanlagen und
    Schienenfahrzeugen aus. Mit einer starken lokalen Präsenz kann FOGTEC Planer,
    Systempartner, OEMs und Endkunden noch direkter ansprechen und unterstützen.

    Projekte in Osteuropa betreuen Márton Horváth (Senior Key Account Manager),
    Csaba Hujber (Design Support Engineer) und Szabolcs Kiss (Design Support
    Engineer) künftig aus Budapest. Das Mailänder Büro für Südeuropa wird durch
    Antonio Terio (Business Development Manager) und Michele Granata (Sales &
    Business Development Manager) geleitet, erfahrene Ansprechpartner für Planer,
    Betreiber und Behörden. Beide Teams verfügen über teils jahrzehntelange
    Erfahrungen mit Hochdruck-Wassernebelsystemen und Detektion im Brandschutz.

    Die neuen Teams begleiten Projekte von der Planung über die Genehmigung bis hin
    zur Inbetriebnahme. Genauso bringen sie detailliertes Know-how zu regionalen
    Normen und Vorschriften ein.

    "Die Nachfrage nach innovativen Brandschutzlösungen wächst gerade in den
    Regionen Südeuropa und Osteuropa kontinuierlich. Wir freuen uns, mit unseren
    neuen Teams direkt vor Ort sein zu können. Für unsere Kunden bedeutet das:
    direkte Ansprechpartner, kürzere Wege und umfassende Erfahrung", erklärt Dirk
    Sprakel, Chairman der FOGTEC.

    Technische Expertise und Zukunftsthemen im Fokus

    Weltweit steigt die Zahl der Projekte für Rechenzentren und den Schutz von
    Lithium-Ionen-Batterien. Zwei Bereiche, die besondere Herausforderungen für den
    Brandschutz darstellen und in denen FOGTEC zu den führenden Anbietern von
    Brandschutzlösungen zählt. Mit speziellen Systemen, die sowohl die Detektion als
    auch die Brandbekämpfung mit Hochdruckwassernebel umfassen bietet FOGTEC
    entscheidende Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und
    Wirtschaftlichkeit.

    Die neuen Standorte in Süd- und Osteuropa sind daher nicht nur ein Schritt zu
    mehr Kundennähe, sondern auch eine Antwort auf die wachsende Bedeutung dieser
    Märkte und Technologien.

    Über FOGTEC

    Die FOGTEC Brandschutz GmbH ist ein 1997 gegründetes, inhabergeführtes
    Unternehmen mit Hauptsitz in Köln sowie weiteren Standorten in Budapest,
    Mailand, Mumbai und Shanghai. FOGTEC entwickelt, produziert und vermarktet
    stationäre und mobile Systeme zur Branderkennung und -bekämpfung und ist ein
    weltweit führendes Unternehmen für Brandschutz mit Hochdruckwassernebel in
    Gebäuden, Zügen und Tunneln.

    Weitere Informationen: http://www.fogtec.com

    Pressekontakt:

    FOGTEC Brandschutz GmbH
    Evelyn Zitzke
    Managerin Marketing und Kommunikation
    Schanzenstraße 19A
    51063 Köln
    Tel.: +49 (0) 221 9 62 23 0
    E-Mail: mailto:contact@fogtec.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42924/6132441
    OTS: FOGTEC Brandschutz GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    FOGTEC eröffnet neue Standorte in Süd- und Osteuropa FOGTEC Fire Protection baut ihre internationale Präsenz weiter aus: Mit zwei neuen Standorten für die Aktivitäten in Süd- und Osteuropa stärkt das Unternehmen seine Nähe zu Kunden, Projekten und Partnern. Die neuen Büros in Mailand (Italien) und …