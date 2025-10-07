    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mewa-Gruppe ernennt Waldemar Feldbusch als CFO / Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer in den Vorstand berufen (FOTO)

    Wiesbaden (ots) - Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA
    Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer (CFO) in den
    Vorstand berufen. Er erweitert damit das bestehende Führungsgremium der
    Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiesbaden um einen vierten Geschäftsbereich
    Finance & Compliance und wird künftig gemeinsam mit Bernhard Niklewitz (CEO),
    Michael Kümpfel (CCO) und Björn Scheel (COO) das strategische und operative
    Geschäft der Unternehmensgruppe führen.

    Waldemar Feldbusch (41), Wirtschaftsingenieur, ist seit 2017 bei Mewa. Er
    leitete bislang das Ressort Finanzen und ist Mitglied des Exekutivkomitees.
    Zuvor war er für die Deutsche Bank sowie in der Private-Equity-Branche in
    Frankfurt tätig.

    Die Rolle des CFO hatte bislang Vorstandsvorsitzender und CEO Bernhard Niklewitz
    in Personalunion inne. "Mit der personellen Erweiterung des Vorstands stärken
    wir die Steuerungsfunktionen Finanzen, Controlling und Compliance und entwickeln
    die Governance-Strukturen der Mewa-Gruppe für weiteres nachhaltiges Wachstum
    weiter", so Prof. Andreas Söffing, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir freuen
    uns sehr, dass wir mit Waldemar Feldbusch eine hochkompetente
    Nachwuchsführungskraft aus den eigenen Reihen für diese Rolle gewinnen konnten."

    Mewa, gegründet 1908 als Weberei im sächsischen Ostritz, zählt heute zu Europas
    führenden Textildienstleistern. Die in vierter Generation familiengeführte
    Unternehmensgruppe versorgt über 200.000 Kunden in 26 Ländern mit
    Betriebstextilien im Rundum-Service und verzeichnete 2024 einen Umsatz von 937,9
    Mio. Euro. In den vergangenen Jahrzehnten ist Mewa kontinuierlich aus eigener
    Kraft gewachsen und firmiert seit 2022 als europäische Aktiengesellschaft (SE).
    Das Wachstum resultiert aus der Erschließung neuer europäischer Märkte und dem
    kontinuierlichen Ausbau der B2B-Geschäftssegmente.

    Zuletzt wurde das Angebot um ganzheitliche Lösungen im Reinraumsegment
    erweitert. Im süddeutschen Meißenheim eröffnet Anfang 2026 ein nach höchsten
    Nachhaltigkeitsstandards konzipierter Neubau für die Bearbeitung von
    Reinraumkleidung, durch den die Kapazitäten für Kunden aus hochsensiblen
    Bereichen wie Pharma, Mikroelektronik, Medizin- und Halbleitertechnik ausgebaut
    werden. Komplettiert wird die strategische Geschäftsfeldentwicklung durch
    gezielte Zukäufe wie die Integration des Textilveredlers Spessart und des
    Reinraumspezialisten Mikroclean im Jahr 2024.

    Seit 2019 hat sich Mewa auf den Weg vom klassischen Hidden Champion zum Category
    Leader gemacht und investiert verstärkt in seine Markenbekanntheit und
    -sichtbarkeit. Dazu gehört unter anderem die Kooperation mit dem Bundesligisten
    1. FSV Mainz 05, der seit 2021 in der MEWA ARENA spielt.

