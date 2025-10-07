Mewa-Gruppe ernennt Waldemar Feldbusch als CFO / Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer in den Vorstand berufen (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 hat der Aufsichtsrat der MEWA

Textil-Service SE Waldemar Feldbusch als Chief Financial Officer (CFO) in den

Vorstand berufen. Er erweitert damit das bestehende Führungsgremium der

Unternehmensgruppe mit Sitz in Wiesbaden um einen vierten Geschäftsbereich

Finance & Compliance und wird künftig gemeinsam mit Bernhard Niklewitz (CEO),

Michael Kümpfel (CCO) und Björn Scheel (COO) das strategische und operative

Geschäft der Unternehmensgruppe führen.



Waldemar Feldbusch (41), Wirtschaftsingenieur, ist seit 2017 bei Mewa. Er

leitete bislang das Ressort Finanzen und ist Mitglied des Exekutivkomitees.

Zuvor war er für die Deutsche Bank sowie in der Private-Equity-Branche in

Frankfurt tätig.





Die Rolle des CFO hatte bislang Vorstandsvorsitzender und CEO Bernhard Niklewitz

in Personalunion inne. "Mit der personellen Erweiterung des Vorstands stärken

wir die Steuerungsfunktionen Finanzen, Controlling und Compliance und entwickeln

die Governance-Strukturen der Mewa-Gruppe für weiteres nachhaltiges Wachstum

weiter", so Prof. Andreas Söffing, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir freuen

uns sehr, dass wir mit Waldemar Feldbusch eine hochkompetente

Nachwuchsführungskraft aus den eigenen Reihen für diese Rolle gewinnen konnten."



Mewa, gegründet 1908 als Weberei im sächsischen Ostritz, zählt heute zu Europas

führenden Textildienstleistern. Die in vierter Generation familiengeführte

Unternehmensgruppe versorgt über 200.000 Kunden in 26 Ländern mit

Betriebstextilien im Rundum-Service und verzeichnete 2024 einen Umsatz von 937,9

Mio. Euro. In den vergangenen Jahrzehnten ist Mewa kontinuierlich aus eigener

Kraft gewachsen und firmiert seit 2022 als europäische Aktiengesellschaft (SE).

Das Wachstum resultiert aus der Erschließung neuer europäischer Märkte und dem

kontinuierlichen Ausbau der B2B-Geschäftssegmente.



Zuletzt wurde das Angebot um ganzheitliche Lösungen im Reinraumsegment

erweitert. Im süddeutschen Meißenheim eröffnet Anfang 2026 ein nach höchsten

Nachhaltigkeitsstandards konzipierter Neubau für die Bearbeitung von

Reinraumkleidung, durch den die Kapazitäten für Kunden aus hochsensiblen

Bereichen wie Pharma, Mikroelektronik, Medizin- und Halbleitertechnik ausgebaut

werden. Komplettiert wird die strategische Geschäftsfeldentwicklung durch

gezielte Zukäufe wie die Integration des Textilveredlers Spessart und des

Reinraumspezialisten Mikroclean im Jahr 2024.



Seit 2019 hat sich Mewa auf den Weg vom klassischen Hidden Champion zum Category

Leader gemacht und investiert verstärkt in seine Markenbekanntheit und

-sichtbarkeit. Dazu gehört unter anderem die Kooperation mit dem Bundesligisten

1. FSV Mainz 05, der seit 2021 in der MEWA ARENA spielt.



