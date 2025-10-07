    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Großes WOW für die Kleinsten

    Das erste Laufrad für Babys von woom ist da!

    Wien (ots) - woom launcht selbst-balancierendes Laufrad für Babys und
    Kleinkinder ab 9 Monaten

    Der internationale Premium-Fahrradhersteller woom überrascht mit einer echten
    Innovation: Das woom WOW ist das einzige selbst-balancierende Laufrad für Babys
    und Kleinkinder ab 9 Monaten. Made in Europe begleitet es die Allerkleinsten von
    ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter - der perfekte Start
    ins Abenteuer auf zwei Rädern.

    woom steht für hochwertige Kinder- und Jugendräder und präsentiert mit dem woom
    WOW - dem einzigen selbst-balancierenden Laufrad am Markt - eine echte
    Innovation. "Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure
    Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit - für Kinder von 9 bis 36
    Monaten haben wir Mobilität neu gedacht. Diese technische Raffinesse, in
    Kombination mit kindgerechtem Design, ist genau die Leidenschaft für Innovation,
    die uns bei woom seit unserem ersten Tag antreibt", erklärt woom CEO Bernd Hake.

    Wobble, Wobble - Welt entdecken

    Das Herzstück des woom WOW ist das sanfte "Wobbeln" - ein leichtes Hin- und
    Herwippen des Laufrads, das Balance und Motorik trainiert, noch bevor Babys und
    Kleinkinder gehen können. Kinder lernen so auf ganz intuitive Weise, ihr
    Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit
    jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem "Wobble" üben die Kinder, ohne es
    überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt
    Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern
    und stärkt ihr Selbstvertrauen.

    "Im Entwicklungsprozess mit den Kindern haben wir gesehen, wie sie sich ganz
    intuitiv bewegen möchten. Wir haben direkt von den Kids gelernt - und uns
    gleichzeitig wertvollen Input von Kinderärzt*innen und
    Entwicklungspsycholog*innen geholt, um das woom WOW optimal auf die Bedürfnisse
    der Allerkleinsten abzustimmen", gibt Produktdesigner Daniel Kloboucnik
    Einblicke in den Entwicklungsprozess des woom WOW.

    Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und
    bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Wie wichtig
    dieser Ansatz ist, bestätigt auch Dr. Katja Schmidhofer, Kindermedizinerin und
    Fachärztin für Allgemeinmedizin am Klinikum Klagenfurt: "Das Tolle am woom WOW
    ist, dass es gezielt darauf ausgerichtet ist, Kinder ab neun Monaten bei den
    Meilensteinen der frühkindlichen Entwicklung zu unterstützen und zwar ganz
    spielerisch und selbstwirksam. Auf den ersten Blick wirkt das Design simpel, bei
    genauerer Betrachtung erkennt man jedoch die vielen kindgerechten Details und
