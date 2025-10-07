Großes WOW für die Kleinsten
Das erste Laufrad für Babys von woom ist da!
Wien (ots) - woom launcht selbst-balancierendes Laufrad für Babys und
Kleinkinder ab 9 Monaten
Der internationale Premium-Fahrradhersteller woom überrascht mit einer echten
Innovation: Das woom WOW ist das einzige selbst-balancierende Laufrad für Babys
und Kleinkinder ab 9 Monaten. Made in Europe begleitet es die Allerkleinsten von
ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter - der perfekte Start
ins Abenteuer auf zwei Rädern.
woom steht für hochwertige Kinder- und Jugendräder und präsentiert mit dem woom
WOW - dem einzigen selbst-balancierenden Laufrad am Markt - eine echte
Innovation. "Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure
Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit - für Kinder von 9 bis 36
Monaten haben wir Mobilität neu gedacht. Diese technische Raffinesse, in
Kombination mit kindgerechtem Design, ist genau die Leidenschaft für Innovation,
die uns bei woom seit unserem ersten Tag antreibt", erklärt woom CEO Bernd Hake.
Wobble, Wobble - Welt entdecken
Das Herzstück des woom WOW ist das sanfte "Wobbeln" - ein leichtes Hin- und
Herwippen des Laufrads, das Balance und Motorik trainiert, noch bevor Babys und
Kleinkinder gehen können. Kinder lernen so auf ganz intuitive Weise, ihr
Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit
jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem "Wobble" üben die Kinder, ohne es
überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt
Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern
und stärkt ihr Selbstvertrauen.
"Im Entwicklungsprozess mit den Kindern haben wir gesehen, wie sie sich ganz
intuitiv bewegen möchten. Wir haben direkt von den Kids gelernt - und uns
gleichzeitig wertvollen Input von Kinderärzt*innen und
Entwicklungspsycholog*innen geholt, um das woom WOW optimal auf die Bedürfnisse
der Allerkleinsten abzustimmen", gibt Produktdesigner Daniel Kloboucnik
Einblicke in den Entwicklungsprozess des woom WOW.
Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und
bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Wie wichtig
dieser Ansatz ist, bestätigt auch Dr. Katja Schmidhofer, Kindermedizinerin und
Fachärztin für Allgemeinmedizin am Klinikum Klagenfurt: "Das Tolle am woom WOW
ist, dass es gezielt darauf ausgerichtet ist, Kinder ab neun Monaten bei den
Meilensteinen der frühkindlichen Entwicklung zu unterstützen und zwar ganz
spielerisch und selbstwirksam. Auf den ersten Blick wirkt das Design simpel, bei
genauerer Betrachtung erkennt man jedoch die vielen kindgerechten Details und
