Das erste Laufrad für Babys von woom ist da!

Wien (ots) - woom launcht selbst-balancierendes Laufrad für Babys und

Kleinkinder ab 9 Monaten



Der internationale Premium-Fahrradhersteller woom überrascht mit einer echten

Innovation: Das woom WOW ist das einzige selbst-balancierende Laufrad für Babys

und Kleinkinder ab 9 Monaten. Made in Europe begleitet es die Allerkleinsten von

ihren ersten wippenden Bewegungen bis ins Kindergartenalter - der perfekte Start

ins Abenteuer auf zwei Rädern.



woom steht für hochwertige Kinder- und Jugendräder und präsentiert mit dem woom

WOW - dem einzigen selbst-balancierenden Laufrad am Markt - eine echte

Innovation. "Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure

Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit - für Kinder von 9 bis 36

Monaten haben wir Mobilität neu gedacht. Diese technische Raffinesse, in

Kombination mit kindgerechtem Design, ist genau die Leidenschaft für Innovation,

die uns bei woom seit unserem ersten Tag antreibt", erklärt woom CEO Bernd Hake.









Das Herzstück des woom WOW ist das sanfte "Wobbeln" - ein leichtes Hin- und

Herwippen des Laufrads, das Balance und Motorik trainiert, noch bevor Babys und

Kleinkinder gehen können. Kinder lernen so auf ganz intuitive Weise, ihr

Gleichgewicht zu halten, verlagern spielerisch ihr Gewicht und gewinnen mit

jeder Fahrt an Selbstvertrauen. Mit jedem "Wobble" üben die Kinder, ohne es

überhaupt zu merken. So wird Bewegung zu einem spielerischen Erlebnis, schenkt

Babys und Kleinkindern schon vor den ersten Schritten puren Spaß auf zwei Rädern

und stärkt ihr Selbstvertrauen.



"Im Entwicklungsprozess mit den Kindern haben wir gesehen, wie sie sich ganz

intuitiv bewegen möchten. Wir haben direkt von den Kids gelernt - und uns

gleichzeitig wertvollen Input von Kinderärzt*innen und

Entwicklungspsycholog*innen geholt, um das woom WOW optimal auf die Bedürfnisse

der Allerkleinsten abzustimmen", gibt Produktdesigner Daniel Kloboucnik

Einblicke in den Entwicklungsprozess des woom WOW.



Das woom WOW fördert eine Reihe von Fähigkeiten und Entwicklungsbereichen und

bietet ein ganzheitliches Bewegungs- und Lerntraining für Kinder. Wie wichtig

dieser Ansatz ist, bestätigt auch Dr. Katja Schmidhofer, Kindermedizinerin und

Fachärztin für Allgemeinmedizin am Klinikum Klagenfurt: "Das Tolle am woom WOW

ist, dass es gezielt darauf ausgerichtet ist, Kinder ab neun Monaten bei den

Meilensteinen der frühkindlichen Entwicklung zu unterstützen und zwar ganz

spielerisch und selbstwirksam. Auf den ersten Blick wirkt das Design simpel, bei

genauerer Betrachtung erkennt man jedoch die vielen kindgerechten Details und Seite 1 von 3 Seite 2 ►





