    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Institute

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichtes Wachstum beendet Rezession in Österreich

    Für Sie zusammengefasst
    • Österreichs Wirtschaft: Moderates Wachstum erwartet 2025.
    • Inflation 2023 bei 3,5%, 2024 bei 2,4% prognostiziert.
    • Budgetdefizit 2023 bei 4,3%, 2025 bei 4,1% BIP.

    WIEN (dpa-AFX) - Nach dem längsten Abschwung in der jüngeren Geschichte Österreichs steht das Land nach Überzeugung von Wirtschaftsforschungsinstituten vor einem moderaten Wachstum.

    Für 2025 erwarten die beiden Institute Wifo und IHS nun ein Plus von 0,3 oder 0,4 Prozent. Die Erholung werde vom privaten Konsum getragen, hieß es. Vom Export gingen noch wenige Impulse aus. Für 2026 erwartet das Wifo ein Plus von 1,1 Prozent, das IHS von 0,9 Prozent.

    "Der Konjunkturabschwung war in Österreich nach neuesten Daten ähnlich ausgeprägt wie in Deutschland und dauerte mit rund drei Jahren besonders lang", so Stefan Schiman-Vukan, Co-Autor der Wifo-Prognose.

    Inflation höher als bisher erwartet

    Die verhaltene internationale Konjunktur und heimische Strukturprobleme dürften dazu führen, dass die konjunkturelle Dynamik im Prognosezeitraum deutlich hinter früheren Erholungsphasen zurückbleibt, so das IHS. Zugleich werde die Inflation nach Angaben des IHS mit 3,5 Prozent in diesem Jahr und 2,4 Prozent im nächsten Jahr höher als bisher erwartet ausfallen.

    Das Budgetdefizit wird nach Berechnungen der Experten in diesem Jahr 4,3 und 2025 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts betragen. Aufgrund der von der EU verlangten Obergrenze von 3 Prozent durchläuft Österreich - wie andere EU-Staaten auch - zur Überwachung des Finanzkurses ein EU-Defizitverfahren./mrd/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Institute Leichtes Wachstum beendet Rezession in Österreich Nach dem längsten Abschwung in der jüngeren Geschichte Österreichs steht das Land nach Überzeugung von Wirtschaftsforschungsinstituten vor einem moderaten Wachstum. Für 2025 erwarten die beiden Institute Wifo und IHS nun ein Plus von 0,3 oder 0,4 …