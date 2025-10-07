Diese Vorteile hat Frequentis’ Remote Digital Tower im militärischen Einsatz

Ein Digital Remote Tower ersetzt den klassischen Flugverkehrskontrollturm durch eine digitale Lösung, die sowohl die Effizienz, als auch die Überwachungsqualität verbessert. Denn konventionelle und Wärmebildkameras, Sensoren und intelligente Assistenzsysteme übertragen ein präzises Lagebild in ein zentrales Kontrollzentrum. Fluglotsen steuern den Betrieb dann über digitale Arbeitsplätze, die Panoramadarstellungen, Zoom-Funktionen und zusätzliche Informationen vereinen. Dadurch lassen sich Flughäfen und Flugplätze flexibel, sicher und auch aus der Ferne betreiben.

Flexible Steuerung von Flugplätzen und Feldlandeplätzen

Die Remote- und Digital-Tower-Technologie der österreichischen Frequentis AG (WKN: A2PHG5; ISIN: ATFREQUENT09) eröffnet sowohl zivilen als auch militärischen Flugplätzen neue Möglichkeiten. Denn immer, wenn Flexibilität, Sicherheit und Verfügbarkeit im Vordergrund stehen, bieten digitale Lösungen entscheidende Vorteile.

Zum Beispiel können Militärflugplätze mithilfe zentralisierter Systeme selbst bei knappen Personalressourcen zuverlässig betrieben werden. Remote-Tower-Lösungen ermöglichen es außerdem, abgelegene oder temporäre Standorte effizient und sicher aus der Ferne zu überwachen. Gerade Feldlandeplätze profitieren von einer verbesserten Flugsicherheit und der Möglichkeit, das Personal vor Ort zu reduzieren.

Denn die verlegefähigen Systeme lassen sich schnell aufbauen und an wechselnde Szenarien anpassen, sodass die Steuerung flexibel außerhalb von Gefahrenzonen erfolgen kann. Auf diese Weise werden Einsätze besser geschützt und die Verfügbarkeit der Flugsicherung erhöht.

Frequentis liefert Digital Tower an US-Verteidigungsministerium

Dazu kommt, dass Remote Digital Tower in bestimmten Konstellationen dem herkömmlichen Flugverkehrskontrollturm samt Lotsen teilweise technisch überlegen sind. Denn hochauflösende Kameras und Sensoren liefern ein präzises Lagebild in Echtzeit und ersetzen damit den klassischen Blick aus dem Tower durch ein digitales Panorama. Somit behält die Einsatzleitung jederzeit auch unter komplexen Einsatzbedingungen den Überblick.

Für militärische Organisationen bedeuten Remote Digital Tower gleich mehrere Vorteile: Eine verbesserte Effizienz, Flexibilität und Betriebssicherheit, schnellere Entscheidungsfindung und eine optimale Unterstützung vernetzter Operationen. Dies weiß beispielsweise auch das US-Verteidigungsministerium zu schätzen: Frequentis nahm im Juni 2025 den ersten Digital Tower für das Department of Defense in Betrieb, den die US Air Force, US Navy und US Marine Corps evaluierten. Dieser erfolgreiche Abschluss stärkt auch die Position der Frequentis AG im Zertifizierungsprozess der Federal Aviation Administration (FAA) und wird als ein entscheidender Schritt für den breiten Einsatz von Digital-Tower-Lösungen in den USA gewertet – sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich.