Klarna will ein großes Stück von diesem Billionen-Markt

Inzwischen haben auch die ersten Analysten die Bewertung der Klarna-Aktie aufgenommen. Die Bank of America stufte die Aktie an Montag mit "Buy" ein und nennt ein Kursziel von 51 US-Dollar – rund 20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Diesen Börsenstart hatten sich Investoren des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna sicher anders vorgestellt. Die Aktie notiert rund einen Monat nach dem IPO etwa 7 Prozent unterhalb ihres ersten Kurses. Immerhin: In den vergangenen 5 Tagen konnte sich die Aktie mit einem Plus von 10 Prozent auf Wochensicht etwas verbessern.

Die Investmentbank begründet dies mit dem starken Wachstumskurs des Unternehmens. Klarna soll seinen Umsatz und das vermittelte Handelsvolumen (GMV) bis 2027 um jeweils mehr als 20 Prozent steigern. Treiber sind neue Partnerschaften mit Händlern, innovative Produkte wie die Klarna Card oder Fair Financing sowie das generelle Wachstum des BNPL-Sektors, besonders in den USA.

Mit aktuell 111 Millionen Nutzern und 790.000 Händlern verfügt Klarna über das größte Netzwerk unter BNPL-Anbietern. Zum Vergleich: Hauptkonkurrent Affirm kommt auf 23 Millionen Nutzer und 377.000 Händler. Diese kritische Masse ermögliche klare Skaleneffekte: Je mehr Händler angeschlossen sind, desto mehr Transaktionen tätigen die Kunden über die Plattform – und desto attraktiver wird Klarna wiederum für neue Nutzer und Händler.

Bank of America hebt zudem das enorme Marktpotenzial hervor: Allein der US-Markt könnte laut Analysten bis 2030 auf knapp 3 Billionen US-Dollar anwachsen, während BNPL bisher nur 6 Prozent des E-Commerce in den USA abdeckt. In Europa liegt der Anteil bereits bei über 15 Prozent. Klarna sei damit besonders gut positioniert, um Marktanteile zu gewinnen.

Trotz der positiven Aussichten warnen die Analysten vor Risiken: Die Konkurrenz im BNPL-Bereich wächst, ebenso wie die Abhängigkeit von der allgemeinen Wirtschaftslage und dem Konsumverhalten. Auch Kreditrisiken durch kurzfristige Finanzierungen könnten den Gewinn belasten.

Dennoch sprechen starke Nutzerzahlen für das Wachstumspotenzial: Laut App-Analysen stieg die Zahl der aktiven monatlichen Nutzer im dritten Quartal 2025 um über 60 Prozent im Jahresvergleich, App-Downloads wuchsen um mehr als 30 Prozent. Bank of America sieht darin ein klares Signal, dass Klarna schneller als kleinere Wettbewerber expandiert und Anleger weitere Kursgewinne erwarten könnten.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





