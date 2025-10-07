Tesla bringt günstigere Version des Model Y aus Grünheide

Die Hersteller der anderen E-Karren behaupten aber nicht, das sicherste Auto der Welt zu bauen und lockt unbedarfte Kunden mit der Behauptung an, seine Produkte würden 10mal weniger oft brennen als Verbrenner!





In den letzten 4 Wochen sind 8 Menschen in Teslas verbrannt. Jeder andere Hersteller hätte längst einen Rückruf gestartet.



