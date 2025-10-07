    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Bericht

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Tesla bringt günstigere Version des Model Y aus Grünheide

    Bericht - Tesla bringt günstigere Version des Model Y aus Grünheide
    Foto: Tesla-Shop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Grünheide (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Elektroautobauer Tesla bringt offenbar eine günstigere Variante seines Model Y auf den Markt. Die Serienfertigung und Auslieferung werde "in wenigen Wochen" beginnen, sagte Deutschlandchef André Thierig am Montag bei einer internen Veranstaltung im Werk Grünheide bei Berlin, über die das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet.

    Das neue Model Y Standard unterscheide sich deutlich vom bisherigen Fahrzeug, so Thierig. Es habe eine "komplett geänderte Front, komplett neue Stoßfänger, komplett geändertes Heck, andere Leuchten. Es sieht einfach aus wie ein anderes Auto", sagte er. Zum Preis teilte der Werksleiter mit: "Es wird ungefähr zehn Prozent günstiger sein als das aktuelle Model Y." Das neue Modell sei zudem "nochmal reichweitenoptimiert" und auf Kundenwünsche abgestimmt. Es gebe "super Stoffsitze in diesem Auto statt Ledersitze", sagte Thierig.

    Das Werk Grünheide produziert derzeit das Model Y in verschiedenen Varianten, darunter auch die Performance-Version. Mit der günstigeren Ausführung will Tesla neue Kunden gewinnen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bericht Tesla bringt günstigere Version des Model Y aus Grünheide Der US-Elektroautobauer Tesla bringt offenbar eine günstigere Variante seines Model Y auf den Markt. Die Serienfertigung und Auslieferung werde "in wenigen Wochen" beginnen, sagte Deutschlandchef André Thierig am …