Bericht
Tesla bringt günstigere Version des Model Y aus Grünheide
Foto: Tesla-Shop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Grünheide (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Elektroautobauer Tesla bringt offenbar eine günstigere Variante seines Model Y auf den Markt. Die Serienfertigung und Auslieferung werde "in wenigen Wochen" beginnen, sagte Deutschlandchef André Thierig am Montag bei einer internen Veranstaltung im Werk Grünheide bei Berlin, über die das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet.
Das neue Model Y Standard unterscheide sich deutlich vom bisherigen Fahrzeug, so Thierig. Es habe eine "komplett geänderte Front, komplett neue Stoßfänger, komplett geändertes Heck, andere Leuchten. Es sieht einfach aus wie ein anderes Auto", sagte er. Zum Preis teilte der Werksleiter mit: "Es wird ungefähr zehn Prozent günstiger sein als das aktuelle Model Y." Das neue Modell sei zudem "nochmal reichweitenoptimiert" und auf Kundenwünsche abgestimmt. Es gebe "super Stoffsitze in diesem Auto statt Ledersitze", sagte Thierig.
Das Werk Grünheide produziert derzeit das Model Y in verschiedenen Varianten, darunter auch die Performance-Version. Mit der günstigeren Ausführung will Tesla neue Kunden gewinnen.
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb gestern 19:23
49% aller Model 3 bestehen den ersten!! TÜV in Finnland nicht und ziehen die Durchfallrate der EVs extrem nach oben:
https://yle.fi/a/74-20186654
Wie herrlich peinlich ist das denn? Nokery erkläre bitte!
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 05.10.25, 18:52
Die Hersteller der anderen E-Karren behaupten aber nicht, das sicherste Auto der Welt zu bauen und lockt unbedarfte Kunden mit der Behauptung an, seine Produkte würden 10mal weniger oft brennen als Verbrenner!
In den letzten 4 Wochen sind 8 Menschen in Teslas verbrannt. Jeder andere Hersteller hätte längst einen Rückruf gestartet.
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 03.10.25, 16:10
Auch bei den Hinterbliebenen der Brandopfer und ihren Anwälten setzt sich der Glaube an die grosse Tesla-Brennt-Story immer mehr durch:
https://dnyuz.com/2025/10/02/tesla-is-sued-by-family-who-says-faulty-doors-led-to-daughters-death/
Ich denke die US-Anwälte, die auf Erfolgsbasis agieren, haben erkannt, dass bei Tesla evtl. was zu holen ist und werden jetzt aktiv?
